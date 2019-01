La Juventus dorme per 75 minuti all’Olimpico ma basta un quarto d’ora per ribaltare una ...

Juventus - Szczesny annienta il Milan : “il tiro di Calhanoglu? Utile per tenermi sveglio - stavo per addormentarmi” : Il portiere polacco ha lanciato una frecciata velenosa al Milan , sconfitto dai bianconeri nella finale di Supercoppa Italiana a Jeddah Le polemiche post Supercoppa Italiana non accennano a placarsi, nonostante sia imminente il ‘ritorno’ della Serie A. Gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato il match di Jeddah tra Milan e Juventus riempiono i social, accendendo numerose discussioni tra le opposte ...

Juventus-Valencia - Allegri : “Loro stanno bene - vietato addormentarsi” : Domani, il match contro il Valencia sarà decisivo per la Juventus, a cui basta un punto per qualificarsi matematicamente agli ottavi di Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico bianconero Allegri ha ricordato la partita col Manchester per avvertire i suoi: con gli spagnoli, in salute nella Liga, non sono ammesse distrazioni. “Il Valencia sta bene, delle ultime 10 partite ne ha persa una sola, il suo momento ...