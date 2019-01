Italiani | migranti | supereroi

Migranti - Vescovi Italiani : sì a sbarco : 21.30 La Cei prende posizione sulla SeaWatch3 chiedendo che sia lasciata sbarcare a Siracusa. "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello migratorio chiama in causa tutti i Paesi europei,il dramma che si consuma davanti alle nostre coste non può lasciarci in silenzio", spiega mons. Russo,segretario generale Cei, confermando la disponibilità della Chiesa a farsi carico -attraverso Caritas Italiana- dei minori che si ...

Migranti - la Sea Watch in acque territoriali Italiani : La nave Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa. L'ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia Costiera italiana, è ...

Sondaggi - per due Italiani su tre giusto alzare i toni con Parigi. Ma il 60% non trova giusto rimandare i migranti in Libia : Le politiche e le mosse del governo in tema di immigrazione non sempre trovano l’opposizione o il favore a priori degli italiani. Se infatti per il 61% di loro il governo “ha fatto bene” ad alzare i toni con la Francia, accusata da M5s e Lega di usare il franco Cfa come moneta coloniale, allo stesso tempo c’è un’altra platea pari sempre al 60% che non trova giusto rimandare i migranti in Libia, perché “i ...

Conte : Italiani a lungo pazienti con Ue. Sui migranti pronti a fare da soli : «L'opinione pubblica europea per anni ha considerato il 'progetto europeo' come lo strumento per affrontare queste sfide e proteggere dal loro impatto negativo»; ma oggi...

Rosarno - case per migranti disabitate - Il sindaco : le voglio dare prima agli Italiani : Tre milioni di euro sono stati spesi dalla regione Calabria in collaborazione con la comunità europea per costruire delle palazzine destinate ai braccianti migranti del campo profughi di San ...

Sono gli Italiani a pagarvi lo stipendio! Matteo Salvini contro i sindaci pro migranti : «Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha detto: «O faccio una proposta a voi che siete timoniere di navi. La prossima volta che avete un problema se attendere autorizzazioni avvicinatevi alle acque territoriali di una città povera ma dalla grande dignità. Avvicinatevi al porto di ...

Affonda barcone - Sea Watch salva 47 migranti. Salvini : porti Italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Il crowdfunding per Oruba - doc sui migranti Italiani in Cile : ... in cui dodici studenti dell'Istituto Cavazzi partiranno per trascorrere due settimane a Capitan Pastene, per uno scambio interculturale promosso dalla Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo in ...

Migranti - De Corato : "I clochard Italiani dormono per strada per paura dei tanti stranieri nei centri di ricovero" : "Ci sono molti italiani che dormono all'aperto piuttosto che andare nei centri di accoglienza del Comune di Milano perché c'è un'elevata presenza di stranieri negli storici centri che ospitavano i clochard. Alcuni muoiono fuori di freddo perché hanno paura di essere derubati". La denuncia è di Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, intervistato dall'Agi. Secondo l'ex vicesindaco meneghino "i senzatetto italiani ...

Migranti - la Cei attacca i politici : "Scaricate il malcontento degli Italiani su di loro" : "I Migranti sono diventati l'obiettivo su cui scaricare il malcontento sociale degli italiani". È questa l'accusa che, come riporta l'agenzia AdnKronos, il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, lancia nella prolusione d'apertura ai lavori del consiglio permanente. "Mentre sul migrante e sulla persona fragile stentiamo perfino a confrontarci con serenità, pronti come siamo a scaricare su di loro un malcontento sociale che, come sostiene Papa ...

La Bufala della Caritas che accoglie i migranti e non gli Italiani : Da qualche giorno ha ripreso a circolare una vecchia Bufala risalente al 2017: '50 italiani chiedono asilo in chiesa. La Caritas: 'Aiutiamo solo gli immigrati''. La notizia, pubblicata anche da ...

I migranti delle Ong in Italia? Il sondaggio do Sky : gli Italiani non li vogliono : Il sondaggio non avrà tutti i crismi della scietificità, ma è già un segnale. E Matteo Salvini , con la sua 'bestia' comunicativa, non se l'è fatto sfuggire. A poche ore dalla conclusione dell'accordo ...