In Parlamento arriva l' eutanasia libera

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ancora più che un diritto all'"", già tante volte dibattuto e contestato nele nel Paese, è un dovere di togliere la vita imposto a medici e infermieri, con sanzioni penali, civili e pecuniarie per chi si dovesse rifiutare di staccare la spina o togliere il nutrimento a chi lo chieda. La proposta di legge di iniziativa popolare all'esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e il cui iter partirà mercoledì prossimo, si compone di "poche regole chiare", come ammette il testo che solo in parte ricalca le norme sul testamento biologico del 2017.Quattro articoli per una legge che esordisce così: "Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente". Ciò che accada a chi ...