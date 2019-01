ilnapolista

: Stirpe, pres. Frosinone, a ?@CalcioNapoli24? su De Laurentiis: “Bisognerebbe avere rispetto, parole da parte di per… - claudioruss : Stirpe, pres. Frosinone, a ?@CalcioNapoli24? su De Laurentiis: “Bisognerebbe avere rispetto, parole da parte di per… - napolista : Il Frosinone risponde a De Laurentiis e ne fa 4 al Bologna Una vittoria molto importante (e che segna il destino di… - enzomarangio : Dopo la risposta del presidente #Stirpe, il #Frosinone risponde a #DeLaurentiis anche sul campo inguaiando il #Bologna.. -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Inzaghi verso l’esonero 27 gennaio 2019. Una delle giornate più belle delCalcio che ha vinto 4-0 in casa del. Il tabellino dice che ilha giocato ottanta minuti in superiorità numerica (espulso Mattiello). È stato un massacro sportivo. Due gol li ha segnati l’ex Napoli Ciano. È stata con ogni probabilità l’ultima partita di Inzaghi allenatore.Il club laziale chiude così nel migliore dei modi la settimana in cui ha polemizzato con Aurelio Deper le dichiarazioni rilasciate al New York Times dal presidente del Napoli. Con la risposta piccata della società ciociara. Ilè sempre penultimo, a 13 punti.L'articolo Ila Dee ne fa 4 alilNapolista.