Il Consiglio sul territorio | Piana | E' un dovere ricordare il coraggio e l' amore

Consiglio d’Europa : “Preoccupazione per gli effetti del decreto Salvini sulle vittime dei trafficanti di esseri umani” : “Preoccupazione” per gli effetti che il decreto Salvini potrebbe avere in generale sull’identificazione delle vittime dei trafficanti di essere umani e sull’alloggio dei minori non accompagnati in particolare. E’ quanto esprime più volte Greta, organo del Consiglio d’Europa per la lotta contro la tratta di esseri umani, nel suo secondo rapporto sull’Italia (in cui esamina la situazione fino al 7 dicembre del 2018) ...

Il Consiglio d'Europa sull'Italia : "Preoccupazione per l'aumento di razzismo e xenofobia" : Il Consiglio d'Europa ha approvato oggi durante l'assemblea parlamentare di Strasburgo il nuovo rapporto del monitoraggio sull'Italia, un'analisi periodica che serve all'organizzazione per verificare che tutti e 47 i Paesi membri stiano rispettando gli obblighi e i doveri che si richiedono. L'Italia non è uno dei Paesi per cui è stata disposta una procedura completa di monitoraggio - come invece sta accadendo per dieci Paesi: Albania, ...

Lega : Consiglio Europeo insulta l'Italia : 22.00 "E' scandaloso e inaccettabile che nella risoluzione in discussione al Consiglio d'Europa, sul monitoraggio sull' Italia -dove si scrive che il governo è formato da un movimento di estrema destra, la Lega, e da uno anti sistema, i Cinque Stelle- si accusi il nostro Paese di una serie di gravi comportamenti razzisti, xenofobi e anti umanitari". Così Grimoldi, Ribolla e Vescovi (Lega) nella deLegazione al Consiglio Ue, che non accettano ...

Il Consiglio d'Europa contro l'Italia : "I politici incitano all'odio". La Lega : "Da Strasburgo insulti scandalosi" : Un aumento dell'incitamento all'odio da parte dei politici, e del razzismo e xenofobia nel discorso pubblico, particolarmente nei media e su internet preoccupa l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. È scritto nel rapporto di monitoraggio sull'Italia votato a Strasburgo, e che la deLegazione italiana, bipartisan, voleva cambiare con emendamenti tutti però rigettati. Nella relazione su cui si basa il rapporto si esprime ...

Blitz della Grillo sul Consiglio Sanità : è sfida sul presidente : ROMA Il Blitz è pronto. La prossima settimana il ministro Giulia Grillo firmerà i decreti di nomina dei 30 componenti del nuovo Consiglio superiore della Sanità, dopo il colpo...

Reddito e quota 100 - terminato il Consiglio dei ministri sul “decretone” dopo mezz’ora : Il Consiglio dei ministri per l’approvazione del decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni è terminato a Palazzo Chigi dopo poco più di mezz’ora. L'articolo Reddito e quota 100, terminato il Consiglio dei ministri sul “decretone” dopo mezz’ora proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Consiglio comunale di Como ricorda la strage di Acca Larentia. Ma è polemica sul minuto di silenzio : 'Noi oggi, come richiesto faremo il minuto di silenzio, ma per tutte le vittime del terrorismo, di qualunque parte politica'. Frase che ha creato non poche polemiche tanto che l'assessore al ...

Consiglio comunale turbolento ad Alassio sulla tassa di soggiorno. Il sindaco Melgrati : "Questa volta non è una gabella per il Comune" : Acceso dibattito ieri in Consiglio comunale ad Alassio sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno , LEGGI QUI , . L'iter di questa tassa, infatti è stato particolarmente controverso. L'...

Pisa - caos e insulti in Consiglio comunale : “Vergognati - studia”. E l’assessore infuriato viene calmato dai colleghi : L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore ...

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

Brexit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

Marsala - SEDUTA APERTA DI Consiglio COMUNALE SUL PORTO DI MARSALA : SI TERRA' LUNEDI' 17 DICEMBRE LA SEDUTA APERTA DI CONSIGLIO COMUNALE SUL "PORTO DI MARSALA" Si informano gli Organi di informazione che la SEDUTA "APERTA" di CONSIGLIO COMUNALE sul "PORTO di MARSALA", ...

Messina - in Consiglio si rinvia la decisione sull'isola pedonale : manca il parere della commissione : Nulla di fatto in consiglio comunale . La discussione sulla delibera per l'istituzione dell'isola pedonale slittata a domani. Ma non affatto certo che l'atto potr essere approvato in 24 ore e quindi ...