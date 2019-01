Girona-Barcellona 0-2

Girona Barcellona : pronostico - quote e probabili formazioni : Domenica 27/01 alle 16:15 scenderanno in campo il Girona di Eusebio e il Barcellona di Valverde. Girona che fatica ad ottenere la vittoria da ormai svariate partite, al contrario del Barcellona che vince da 7 partite consecutive in campionato. I padroni di casa si trovano momentaneamente in 12a posizione, mentre gli ospiti sono la capolista con i loro 46 punti. Nella scorsa giornata il Girona è uscito sconfitto dalla sfida in casa del Betis ...