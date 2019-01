Szymon Żurkowski | il centrocampista pronto per la Serie A

calcioweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019)(25 settembre 1997) è un calciatore polacco,del Górnik Zabrze e della nazionale under-21 polacca. E' considerato come un grande talento e finito nel mirino di tanti club diA. Nelle ultime ore inserimento da parte del Cagliari ma tentativo che sembra ormai in ritardo, il calciatore infatti è ad un passo dalla Fiorentina, un nuovo innesto non solo in prospettiva per il club viola che continua a muoversi per scoprire nuovi talenti.