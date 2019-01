Siria,Hezbollah a Israele:stop attacchi

: RT @Attilio54014740: #Lebanon #Israel #Iran Ho seguito la traduzione del discorso del leader di Hezbollah e vi risparmio Lunga retorica… - SimonaSr29 : RT @Attilio54014740: #Lebanon #Israel #Iran Ho seguito la traduzione del discorso del leader di Hezbollah e vi risparmio Lunga retorica… - Attilio54014740 : #Lebanon #Israel #Iran Ho seguito la traduzione del discorso del leader di Hezbollah e vi risparmio Lunga retori… - s_total_s2 : RT @ejmalrai: La campagna elettorale di Netanyahu a suon di bombe potrebbe sfociare in uno scontro: la Siria e Hezbollah hanno il dito sul … -

Il capo della miliziain Libano avverteche se ci saranno nuoviinil rischio guerra sarà concreto. Rivolgendosi al premier israeliano Netanyahu, Hassan Nasrallah ha detto in un'intervista a al-Majadeen: "Non fare valutazioni sbagliate, non trascinare la regione in una guerra o in un conflitto ancora più grande". Anche perché ha aggiunto "in ogni momento potrebbero esserci decisioni della leadershipna e della resistenza di reagire in modo diverso agliisraeliani".(Di domenica 27 gennaio 2019)