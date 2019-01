Sampdoria | Saponara | ' Quagliarella deve chiudere il match con un altro gol'

Juventus-Sampdoria - la moviola : dubbi sui rigori - non su Saponara : TORINO - Var protagonista in Juventus-Sampdoria , gara valida per l'ultima giornata del girone di andata e vinta 2-1 dai bianconeri grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo , il secondo gol su ...

Juventus-Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - ecco perchè [VIDEO] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria: chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...

Juve-Sampdoria - il gol di Saponara era regolare : ecco come Valeri ha regalato ai bianconeri l’ennesima vittoria [FOTO e VIDEO] : GOL ANNULLATO Saponara – Si è giocato il primo match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontare Juventus e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita emozionante, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, la seconda su calcio di rigore, per la squadra di Giampaolo non basta il solito Quagliarella. Ma grandi polemiche nel finale per la rete annullato a ...

Live Juventus-Sampdoria 2-2 Il pareggio di Saponara nel recupero : La sfida tra Juventus e Sampdoria apre alle ore 12.30 il programma della 19a giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa invernale. I campioni d'Italia in carica e primatisti della...

Tonelli : 'La Sampdoria deve credere all'Europa. Esultanza Saponara? Ho pensato che...' : Intervistato da Sky Sport , Tonelli ha ripercorso il match di domenica scorsa all'Olimpico: ' episodi , nel primo tempo eravamo riusciti ad esprimere a tratti un buon calcio mettendoli anche un po' ...

Sampdoria - tifoso si tatua il gol di Saponara : l’appello del calciatore blucerchiato : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante e si candida ad essere grande protagonista della seconda parte la Sampdoria. Tutto potrebbe cambiare per la squadra di Giampaolo dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio ma soprattutto la stagione di Saponara, l’ex Fiorentina finalmente decisivo, dal punto di vista tecnico il calciatore non ha bisogno di presentazione e quindi in grado di trascinare la squadra. Il ...

Sampdoria - Saponara e l'esultanza osé : "Colpa di Tonelli!" : Il gol che ha consentito alla Sampdoria di pareggiare contro la Lazio ha scaturito tanto entusiasmo in Riccardo Saponara da non accorgersi che un compagno gli strappava di dosso pantaloncini e mutande ...

Lazio-Sampdoria 2-2 - Saponara pareggia di tacco al 99' : Gli uomini di Giampaolo la sbloccano nel primo tempo, la Lazio la ribalta nel finale del secondo tempo, anche grazie a un rigore dubbio. Ma al 99esimo il fantasista blucerchiato rovina la festa ai ...

Serie A - Lazio-Sampdoria 2-2 : Saponara risponde ad Immobile al 99' : Una partita infinita. La Lazio crede di avere la vittoria in pugno dopo il rigore di Immobile al 51' della ripresa ma ci pensa Saponara al 54' a fissare il 2-2 della Sampdoria, cancellando l'illusione ...

Lazio-Sampdoria - l’esultanza di Saponara diventa… hot : il tifoso gli abbassa le mutande e lo palpa! [FOTO] : Riccardo Saponara segna un gol pazzesco a tempo ormai scaduto e l’esultanza diventa… hot: un tifoso gli abbassa le mutande e lo palpa La storia del calcio è piena zeppa di esultanze sfrenate, quella di Riccardo Saponara, avvenuta dopo un incredibile gol di tacco segnato al 100′ durante Lazio-Sampdoria, è solo l’ultima di una lunga lista. L’esultanza del trequartista blucerchiato ha però una piccola ...

Lazio-Sampdoria 2-2 : Incredibile pari di Saponara : Incredibile finale nel 2-2 finale tra Lazio e Sampdoria. Dopo il rigore di Immobile al 95' per il 2-1 e la rimonta biancoceleste, al 98 Saponara gela l'Olimpico per il pari conclusivo. In precdenza, i ...

Lazio-Sampdoria - gol pazzesco di Saponara al 100' : il colpo di tacco al volo è incredibile! [VIDEO] : Finale incredibile all’Olimpico: la Sampdoria agguanta il pareggio al 100′! Saponara firma un incredibile gol di tacco Finale per cuori forti all’Olimpico di Roma. La Lazio rimonta l’iniziale svantaggio del primo tempo e segna il gol del 2-1 su rigore con Ciro Immobile, al 96′! Partita ormai finita, ma grazie al prolungarsi del recupero, la Sampdoria ha un’ultima chance: su un pallone lungo, letto in ...

Sampdoria - Saponara : 'Ho dimostrato a Giampaolo che può contare su di me' : ... 'Ho cercato di dare tutto quello che avevo, perché nelle ultime tre partite ero stato in panchina e avevo voglia di dimostrare a Giampaolo che può contare su di me ' ha detto a Rai Sport il ...