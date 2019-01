Ma perché Alessandra Amoroso è Superospite a Sanremo? Perché ha vinto Amici? E sticazzi!

optimaitalia

(Di sabato 26 gennaio 2019)So di sembrare quei vecchi che ripetono sempre le stesse storie, gli stessi aneddoti, senza neanche impegnarsi troppo a variare i dettagli, le sfumature, le parole. Un po' una sorta di Nonno Libero, senza cariche all'Unesco e senza neanche un passato di palpeggiamenti al culo di Nadia Cassini o di Edvige Fenech, per intendersi. Ma mi tocca davvero ripetermi,qui mi sembra la faccenda stia sfuggendo di mano un po' a tutti, in maniera farsesca, per dirla con le parole di Baglioni. Anzi, sempre per citarlo, in una maniera che, non fosse tragica, farebbe quasi ridere.capisco, figuriamoci, che si voglia far passare per normale che un direttore artistico si porta al Festival un po' di compagni di casa discografica e un po' di compagni di agenzia di booking. Ci sta, siamo il paese dei campanili, mica ci meraviglieremo di una sorta di clientelismo. Capisco pure, stiamo in ...