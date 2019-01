L' Europa franco-tedesca | perché l' Italia è fuori

Ue - Tajani : 'L'Europa non può essere a guida franco-tedesca' : L'Europa "non può essere a guida franco-tedesca". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, sottolineando: "L'Italia deve svolgere un ruolo, bisognerà vedere se il governo è in ...

FINCANTIERI/ Italia fregata un'altra volta dall'Europa franco-tedesca : L'acquisizione di Stx da parte di FINCANTIERI finisce sotto indagine della Commissione europea su richiesta di Francia e Germania

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 - Europa League 2019 : sconfitta indolore per i biancocelesti - i tedeschi si impongono in rimonta : All’Olimpico la Lazio non riesce ad uscire dal momento negativo e viene sconfitta in rimonta 2-1 dall’Eintracht Francoforte nell’ultima sfida della fase a gironi dell’Europa League. Un risultato comunque ininfluente per il cammino dei biancocelesti, che si qualificano ai sedicesimi come secondi in classifica, mentre i tedeschi chiudono a punteggio pieno il Gruppo H. Per la squadra di Inzaghi si tratta però della sesta partita senza vittorie tra ...

Europa league - Eintracht Francoforte ribalta la Lazio : 2-1 all'Olimpico senza dolori : Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 in una gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa league. Le reti al 56' di Correa, al 65' di Gacinovic e al 71' di Haller.

Europa League - Lazio sconfitta dall’Eintracht Francoforte : tra scontri e l’assenza del Var - uno spettacolo poco gradevole : Europa League, la Lazio ha perso contro l’Eintracht Francoforte, dominatrice del girone a punteggio pieno: Inzaghi ai sedicesimi con l’amaro in bocca La Lazio ha chiuso il girone di Europa League con una sconfitta contro l’Eintracht Francoforte, la squadra che ha chiuso il gruppo al primo posto a punteggio pieno. I tedeschi si sono dimostrati schiacciasassi, la Lazio però anche oggi ha messo in mostra qualche lacuna ...

Europa League – I tifosi dell’Eintracht Francoforte devastano Roma : caos e scontri in zona Flaminio [GALLERY] : caos e scontri in zona Roma Flaminio: bloccati alcuni tifosi dell’Eintracht Francoforte prima del match di Europa League contro la Lazio scontri allo stadio Olimpico prima della partita in programma alle 18.55 prima del match di Europa League tra la Lazio e la squadra tedesca Eintracht Francoforte. Cinque i supporter tedeschi fermati e portati in Questura. I disordini sono nati quando un folto numero di tifosi tedeschi, ...

Europa League - partite oggi in diretta tv : Olympiacos-Milan su Sky - Lazio-Eintracht Francoforte anche su Tv8 : Con la sesta giornata della fase a gironi, si conclude oggi l’edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021.Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Milan e Lazio (i biancocelesti sono già matematicamente qualificati alla fase successiva), oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e 21 (oggi si gioca anche alle 16.50). E su ...

Europa League - Lazio-Eintracht ad alta tensione : attesi 9mila tifosi da Francoforte - 400 ultras. Ecco il piano sicurezza : A Roma arriveranno 9mila tifosi dell'Eintracht per la sfida con la Lazio domani, 13 dicembre, alle 18.55 allo Stadio Olimpico. In Questura, presieduto dal Questore Marino, si è tenuto il tavolo ...

Probabili formazioni Lazio-Eintracht Francoforte - Europa League 13-12-2018 : Probabili formazioni Lazio-Eintracht Francoforte Europa League, 13-12-2018Le Probabili formazioni di Lazio-Eintracht Francoforte, ultimo turno del girone di Europa League. Giovedì 13 dicembre ore 20:30, Stadio Olimpico.Lazio-Eintracht Francoforte, giovedì 13 dicembre. Entrambe le squadre conosco oramai il loro destino nella competizione, ovvero andranno avanti, disputando quindi una partita che sulla carta non ha e non avrà nulla da dirci, se ...

Europa League - Lazio-Eintracht Francoforte in diretta e in chiaro su Tv8 : Ultima gara della fase a gironi di Europa League per la Lazio, già certa della qualificazione ai sedicesimi: i biancocelesti ospitano l'Eintrancht Francoforte L'articolo Europa League, Lazio-Eintracht Francoforte in diretta e in chiaro su Tv8 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Siamo giunti all’ultima giornata della fase a gironi dell‘Europa League 2018-2019, e la Lazio già certa del secondo posto scenderà in campo giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 18:55 per affrontare l’Eintracht Francoforte, capolista del gruppo H. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 251, dove sarà presente un ampio pre e post partita, mentre sarà visibile per gli abbonati anche in streaming su Sky Go. Le ...

Risultati Europa League 5ª Giornata – Lazio sconfitta dall’Apollon - poker Francoforte e Chelsea : Siviglia ko : Lazio sconfitta in casa dell’Apollon, sucesso facile per il Francoforte che liquida il Marsiglia e si prende la testa del girone. Ok Chelsea, ko il Siviglia: i Risultati delle gare della 5ª Giornata di Europa League Dopo le prime 16 gare del pomeriggio-sera, la 5ª Giornata di Europa League prosegue con altre 8 gare interessanti a partire dalle 21. Dopo il successo del Milan sul Dudelange, scende in campo la Lazio, impegnata nella trasferta ...