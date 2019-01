Cedric è nerazzurro, oggi la firma del contratto

lanotiziasportiva

: #Inter, ecco chi è l'obiettivo del #calciomercato nerazzurro: alla scoperta di #CedricSoares - DiMarzio : #Inter, ecco chi è l'obiettivo del #calciomercato nerazzurro: alla scoperta di #CedricSoares - FabrizioRomano : #Inter molto avanti per #Cedric, terzino destro del Southampton: può essere il colpo a sorpresa di gennaio nerazzurro ?????? #calciomercato - InterNewsUN : ?? Primo giorno nerazzurro per Cedric Soares: «Forza Inter» ?? Tutto fatto, manca solo una firma e il portoghese pot… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il primo giorno milanese diSoares si è chiuso nella sede nerazzurra in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro, dove il giocatore è arrivato poco prima della 19 perre ilche lo legherà all’Inter sino al termine di questa stagione.Ma la fumata bianca non è ancora arrivata, causa rallentamenti burocratici. Mancano infatti ancora dei documenti per chiudere definitamente il suo passaggio all’Inter e potersi mettere a disposizione di Luciano Spalletti.è atterrato ieri mattina in Italia e alle 12 era già al Coni per svolgere la prima parte delle visite mediche di rito, chiuse poi come sempre capita ai nuovi acquisti dell’Inter all’Humanitas, sotto lo sguardo vigile del professor Volpi. Viso disteso, sorrisi e poche parole: «Sono felice di essere qui, forza Inter».Poi il giocatore s’è concesso qualche ora di relax in compagnia della fidanzata Filipa, ...