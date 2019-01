Allegri : 'Lazio squadra tosta' : ANSA, - TORINO, 26 GEN - "Mancano ancora tante vittorie per vincere lo scudetto...". Massimiliano Allegri mantiene alta la concentrazione della Juventus, attesa domani sera dalla Lazio all'Olimpico. "...

Lazio-Juventus - Allegri : “Caceres? Sono contento. Su Benatia dico che…” : LAZIO JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente match di domani all’Olimpico e per evidenziare anche le ultime operazioni di mercato. Focus sul ritorno di Caceres e sull’addio di Benatia, poi la rivelazione su Pogba: “Difficile torni”. Allegri sul […] L'articolo ...

Lazio-Juventus - Allegri LIVE : 'Caceres ragazzo positivo - conosce l'ambiente ed è bravo' : Tra campo e calciomercato, Juventus protagonista in questo gennaio. In conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio in programma domenica sera all'Olimpico, l'allenatore bianconero ha ...

Lazio-Juventus - la probabile formazione di Allegri : TORINO - Lazio e Juventus scenderanno in campo domenica sera per il posticipo della 21ª giornata di Serie A . Ecco la probabile formazione di Massimiliano Allegri per la sfida dell'Olimpico: il ...

Juventus - brutte notizie per Allegri : tre defezioni importanti in vista del match con la Lazio : L’allenatore toscano dovrà fare a meno di tre giocatori importanti in vista del match contro la Lazio Tre assenze pesanti per la Juventus in vista del match contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, Cancelo e Khedira che non recupereranno in tempo per la sfida con i biancocelesti. PJANIC – LaPresse – Fabio Ferrari Questo il comunicato del club: “i ...

Lazio-Juventus - probabili formazioni : Allegri perde tre titolari : LAZIO JUVENTUS probabili formazioni – Il lungo viaggio dell’ottava Supercoppa della Juventus è terminato. Una settimana fa è partita da Gedda tra le mani dei bianconeri che l’avevano appena conquistata superando il Milan, ed è arrivata al JTC, dove ha atteso paziente di venire mostrata ai tifosi prima di Juve-Chievo. Nel frattempo aveva anche fatto […] L'articolo Lazio-Juventus, probabili formazioni: Allegri perde tre ...