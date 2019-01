Spagna | i soccorritori vicini a Julen Il bambino nel pozzo dal 13 gennaio 

Bimbo caduto nel pozzo : soccorritori sempre più vicini a Julen - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : I soccorritori sono sempre più vicini a Julen, il Bimbo caduto in un pozzo in Spagna il 13 gennaio scorso: un gruppo di esperti si è calato nel condotto scavato per tentare di raggiungerlo. Nei giorni scorsi era stato scavato un tunnel verticale parallelo al pozzo, ed ora si sta scavando una galleria orizzontale che collega il tunnel al pozzo. La squadra speciale si è calata nella cavità in una gabbia metallica con bombole di ossigeno, ed ha ...

Spagna - ultimato il tunnel - ora i soccorritori provano a raggiungere Julen : È finito il lungo lavoro di scavo e il tunnel è pronto per essere utilizzato. I soccorritori ora potranno raggiungere Julen, anche se le speranze di trovarlo vivo sono praticamente assenti. Il bimbo andaluso di 2 anni è precipitato lo scorso 13 gennaio in un pozzo a Totalán, 20 chilometri da Malaga, e da allora non ha mai dato segni di vita. ...