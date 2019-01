Ricetta baccalà all' emiliana | un secondo piatto ricco e saporito

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Perfetto da consumare a pranzo, a cena o durante una ricorrenza speciale, ilall'conquista tutti con il suo sapore genuino e gustoso, tipico di una tradizione gastronomica italiana. La cottura in umido sprigiona i sapori del, mantenendolo compatto all'interno e tenero, poiché condito da una squisita salsa di pomodoro. Le patate cotte insieme al pesce si aromatizzano alla perfezione e trasformano questa pietanza in uncon contorno, quasi ununico che fa felici grandi e piccini. Analizziamo la seguente, gli ingredienti e il procedimento per ottenere uno squisitoall'per due persone.Lista degli ingredienti per ilall'- 400 grammi digià bagnato- 50 grammi di farina di grano tenero 00...