Moda | arriva eBIZ 4 0 lo standard che taglia del 15% i costi di produzione

Sopravvivenza estrema in Fallout 76 - arriva una nuova Modalità : Tantissimi i dubbi che hanno accompagnato la release di Fallout 76, il nuovo capitolo della saga post apocalittica curata da Bethesda, che si è presentata al cospetto dei suoi fan in una veste totalmente inedita. La scelta dello studio di sviluppo è stata quella di puntare totalmente sul multigiocatore online, un'opzione che non è stata del tutto digerita dalla community, in virtù anche di svariate problematiche che hanno afflitto il gioco fin ...

Dal 24 gennaio arriva la Modalità a turni in Pillars of Eternity 2 : Deadfire : Fin dalla nascita della campagna Kickstarter, i fan di Pillars of Eternity hanno discusso su quale sarebbe dovuto essere il sistema di combattimento dell'RPG di Obsidian, a turni o in tempo reale. In seguito il team ha optato per il secondo, lasciando quindi l'amaro in bocca ad una parte della community. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, oggi le cose stanno per cambiare in quanto Obsodian ha annunciato l'arrivo di una modalità di ...

La Moda Uomo arriva a Milano - tutti gli appuntamenti da non perdere : Dopo una London Fashion Week Men’s che ha consolidato sempre più la sua reputazione di paradiso delle nuove tendenze, tra tanto sartoriale made in Britain e persino qualche Pokémon (vedere per credere: la sfilata di Bobby Abley) e un Pitti 95 che ha celebrato diversi temi interessanti tra cui sostenibilità, creatività koreana e abbigliamento personalizzabile (per gentile concessione di Y/Project), arriva il turno di ...

Bollire gli assorbenti usati per ‘sballarsi’ - la nuova Moda choc arriva dall’Indonesia : Se stai mangiando qualcosa o se, semplicemente, sei debole di stomaco, forse non è il caso che continui a leggere. Il modo in cui gli adolescenti in Indonesia si sballano, infatti, non consiste nell'uso di droghe o alcol, ma in qualcosa di assolutamente disgustoso.Continua a leggere

Fortnite : arriva la nuova Modalità a tempo limitato Siphon Solo : Nella giornata di oggi Epic Gmes ha annunciato la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo per il secondo giorno dell'evento 14 Giorni di Fortnite. Sembra che in questa modalità i giocatori potranno ricaricare energia e scudi Solo uccidendo i nemici, anche se alcuni utenti affermano che è comunque possibile accedere agli oggetti curativi tramite i distributori automatici.Come riporta VG247, ecco le caratteristiche principali della nuova ...

La Modalità Picture-in-Picture arriva sulla versione stabile di WhatsApp : WhatsApp si aggiorna in versione stabile e introduce la modalità Picture-in-Picture per i video. L'articolo La modalità Picture-in-Picture arriva sulla versione stabile di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Una nuova Modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Giornata storica per Counter-Strike Global Offensive : arriva la Modalità battle royale e il gioco diventa free-to-play : Sembra proprio che il trend dei battle royale sia destinato a "infettare" pressoché ogni grande nome della scena shooter, è solo una questione di tempo. Dopo Call of Duty e battlefield, tempo scaduto anche per un nome storico come Counter-Strike Global Offensive.Come sottolineato da Eurogamer.net, il diffusissimo titolo Valve è ora diventato free-to-play (il pacchetto completo, non solo la versione che permetteva di giocare contro i bot) ma, ...

Moviola a 960 frame e Modalità notturna arrivano anche su POCOPHONE F1 : anche POCOPHONE F1 riceve un aggiornamento di MIUI 10 Global beta che porta la modalità video a 960 frame e la modalità notte nella fotocamera. L'articolo Moviola a 960 frame e modalità notturna arrivano anche su POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.