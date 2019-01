Meningite | gli infettivologi | i no-vax confondono i genitori

Bologna - bimba rischia la morte per Meningite : genitori dicono no al vaccino per altri 2 figli : La bimba di 10 mesi era arrivata in ospedale in gravissime condizioni e ha rischiato di morire ma è stata salvata dai medici. Questo non ha convinto però i genitori a vaccinare gli altri due figli più grandi. Padre e madre si son giustificati affermando che un loro parente avrebbe avuto una reazione dopo una vaccinazione.Continua a leggere

Ragazzo morto di Meningite a Roma - la madre : “non gli ho fatto fare il vaccino - non riesco a darmi pace” : L’intervista a Valeria Rossomanno, la madre del Ragazzo quindicenne morto di meningite a Roma, è stata riportata da Il Messaggero: “Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate, ma spero che la sua morte non sia vana, che i genitori seguano i consigli dei medici anche sulle vaccinazioni non ...

Meningite a Padova - migliora la 19enne contagiata. In 400 si sono sottoposti a profilassi : Mentre migliorano le condizioni della studentessa 19enne, originaria di Lugnasco ma iscritta all'Università di Padova, colpita da Meningite da meningococco, sono ben 400 le persone che in meno di 24 ore hanno chiesto e ottenuto di essere sottoposte a profilassi. Si tratta probabilmente di colleghi che hanno frequentato con lei le aule studio dell'ateneo nei giorni precedenti il manifestarsi dei primi sintomi.Continua a leggere

FAMIGLIA DONA CUORE A UN BIMBO - CHIRURGO MUORE DI Meningite/ I messaggi sui social network : MENINGITE, morto CHIRURGO di Napoli. Il 40enne Vincenzo Di Stazio non ce l'ha fatta: la FAMIGLIA DONA il suo CUORE per salvare un bambino.

Terni - "sta meglio" il 27enne ricoverato per sospetta Meningite : Terni, "sta meglio" il 27enne ricoverato per sospetta meningite “Gli esami hanno confermato la presenza di meningococco, anche se ancora non si conosce il sierotipo”, spiega una nota dell’ospedale. Il giovane era arrivato ieri in pronto soccorso con sintomi riconducibili a una meningite meningococcica. Appello alla ...

Meningite - a Milano serata di sensibilizzazione 'Gli altri siamo noi' : Milano, 28 nov. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità della Meningite e sulla vaccinazione, unico strumento per prevenirla. È questo l'biettivo dell’evento "Gli altri siamo noi" che si terrà venerdì 30 novembre a Milano allo Spazio Gessi. L'appuntamento, realizza