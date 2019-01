Kolarov | ' Zaniolo? Se dovessi vederlo volare troppo | sarei il primo a tarpargli le ali'

Roma - che fatica : battuto il Torino (3-2) con Zaniolo più Kolarov e El Shaarawy : La Roma ha battuto il Torino all'Olimpico per 3-2 grazie ai gol di Zaniolo, Kolarov (rigore) e El Shaarawy. Per i granata sono andati in gol Rincon e Ansaldi, che avevano...