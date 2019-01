Droga | controlli in stazione a Udine

Roma : Droga giù da finestra per sviare controlli - uomo in manette : Roma – Nel corso dei servizi antidroga effettuati nella zona di Torpignattara, gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno tratto in arresto un italiano di 29 anni, con pregiudizi di polizia per droga, che dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In via Pietro Rovetti, infatti, all’interno del complesso di palazzine popolari l’uomo, resosi conto della presenza dei ...

Roma : prova ed eludere controlli - trovato in possesso Droga e arrestato : Roma – Ha tentato di eludere i controlli dei Carabinieri fuggendo a bordo di un’auto rubata, ma e’ stato raggiunto e bloccato. E’ stato trovato in possesso di droga e, in piu’, a seguito degli accertamenti, e’ emerso che, a suo carico, pendevano due ordini di carcerazione. In manette e’ finito un 53enne Romano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. Ieri ...

Mantova : controlli antiDroga a scuola - sequestrati oltre 10 grammi marijuana : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - controlli antidroga nelle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani, nel Mantovano, hanno portato al sequestro di oltre 10 grammi di marijuana e di altre sostanze. L'operazione, che rientra nel programma 'Scuole Sicure', ha coinvolto anche i militari del nucleo cinofil

Coltelli e Droga in auto - tre persone denunciate dopo controlli : Coltelli in auto: due denunciati a Brindisi e San Pietro A Brindisi i carabinieri di una pattuglia del Norm hanno fermato un 25enne del luogo che si aggirava in maniera sospetta nei pressi di una ...

Controlli dell'Arma nella notte : due arresti - sequestrati Droga e ordigno : Ordinanze sindacali violate in tutta la provincia di Brindisi, dove le esplosioni di petardi si sono susseguite per ore, ma è innegabile che il fenomeno sia ormai in calo rispetto al passato. I feriti,...

Controlli prima di Capodanno con arresti e sequestro di Droga : arresti e sequestri di droga dei carabinieri di Treviglio in un controllo straordinario del territorio prima del Capodanno . A Verdellino, i carabinieri della stazione di Zingonia hanno arrestato e ...

Controlli antiDroga a Rosolini - 2 denunciati e altrettanti segnalati : I carabinieri di Rosolini, insieme ai colleghi di Noto, hanno effettuato Controlli alla circolazione e perquisizioni veicolari nella zona della "Villetta comunale", dove sempre i carabinieri pongono ...

A Modica 'Natale sicuro' : controlli antiDroga anche nelle scuole : Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la Polizia di Stato, come ogni anno, ha implementato i controlli di sicurezza svolgendo attività di verifica su vari settori sensibili. E sono proseguiti, ...

Roma : 15 spacciatori in manette a seguito controlli antiDroga : Roma – Nel corso di mirati controlli antidroga, in soli tre giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato ben 15 pusher, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’, volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti al dettaglio, si sono prevalentemente sviluppate nelle zone di Trastevere, Piazza Vittorio Emanuele II, San Lorenzo, San Basilio, Cinecitta’, Quarticciolo, Collatino e ...

"Operazionegiovani" - controlli della GdF nei Canapa Store sequestrati 36Kg di Droga - un arresto : Pescara - Nell’ambito di un ciclo operativo di prevenzione dedicato alla sicurezza dei giovanissimi nel corso del quale sono state intensificati i controlli a loro tutela, in svariati settori operativi d’interesse - è stata conclusa un’attività d’indagine in materia di repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di circa 36,8 kg di droga (hashish e marijuana) e alla denuncia di 2 ...

Controlli in stazione ad Asti : denunciato un 19enne per Droga : Durante i Controlli in stazione denunciato un giovane Astigiano La polizia ferroviaria Astigiana ha attivato alcune sere fa una serie di Controlli di straordinari di prevenzione e repressione dei ...

Milano - cani al parco mangiano la Droga nascosta dai pusher. Veterinari : “Capita spesso”. I padroni : “Pochi controlli” : “Paco stava correndo libero nel parco, quando si è intrufolato in un cespuglio e ha mangiato qualcosa di strano. Poche ore dopo eravamo al pronto soccorso Veterinario perché il cane era sotto effetto di droghe”. A raccontarlo è Manuela, padrona di un Golden retriever di 7 anni con cui va spesso a parco Sempione, in pieno centro a Milano. Qui gli spacciatori, per evitare di essere sorpresi in possesso di stupefacenti, nascondono la droga nei ...

Droga e crimine : serrati controlli a Maniago e Spilimbergo : I Carabinieri di Spilimbergo e Maniago in queste settimane hanno intensificato i controlli, anche con unità cinofile, nelle zone abitualmente frequentate dai giovani, per prevenire crimini e consumo ...

Roma : controlli antiDroga a San Basilio - tre arresti : Roma – Al termine di una mirata attivita’ antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato in flagranza di reato 3 Romani di 28, 31 e 45 anni con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo diverse ore di appostamento, nei pressi di via Corinaldo, nel quartiere San Basilio, monitorando l’attivita’ di una piazza di spaccio, i Carabinieri sono riusciti ad individuare un ...