: Da Tortuga al nuovo EP: i #VOCE fanno #Crash!: I VOCE sono tornati. E si sentono. Grande… - romadailynews : Da Tortuga al nuovo EP: i #VOCE fanno #Crash!: I VOCE sono tornati. E si sentono. Grande… - leo_tortuga : Venetex, la moneta complementare per un nuovo mercato veneto A livello tecnico mi sembra interessante, seppur con q… - leo_tortuga : @CampaniniSissi Ti ringrazio moltissimo per la gentilezza. Purtroppo non si parla di scudo capoverdiano. Non è la s… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Isono tornati. E si sentono. Grande successo per il live che ha visto disul palco, dopo un periodo di intenso lavoro per l’uscita nelEP, il ritorno del gruppo in un’inedita formazione nella suggestiva cornice del Crash Roma, illocale nel quartiere Trieste già affermato tempio dell’eccellenza enogastronomica e musicale.Quella proposta è stata infatti una versione del trio formato da Giulio, Francesco Amici e Luca Branella che, in occasione dell’intimo e coinvolgente live concept proposto dal locale, ha visto esibirsi l’eccezionale duo chitarra e(è proprio il caso di dirlo) per una grande serata di musica ed energia.Come in un’opera scandita per atti, la serata si è articolata in 3 diversi momenti. Ad accogliere il pubblico sono stati i brani del concept “Gli ultimi della”, scritto lo scorso anno e dedicato al tema del viaggio (vero e ...