Creed 2 | un lungo e coinvolgente déja-vù

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "2" non è solo il sequel di "", spin-off del 2015 campione d'incassi, bensì anche un sequel diretto del celeberrimo "Rocky IV".Alla regia Steven Caple Jr ("The land") prende il posto di Ryan Coogler ("Black Panther") e mette in scena, in un incrocio di destini, un passaggio di consegne tra generazioni: lo scontro tra figli che, vendicando i padri, tentano di sconfiggere dolori antichi.Il film vede Adonis(Michael B. Jordan) conquistare la cintura di campione del mondo dei pesi massimi, replicando quanto fatto dal padre Apollo negli anni '80. Il passato però è in agguato e torna nelle sembianze di Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan (Dolph Lundgren), l'uomo che trent'anni prima aveva ucciso sul ring Apollo e fu poi battuto da Rocky (Sylvester Stallone). Il ragazzo intende sfidarlo in un incontro che chiuda i conti riscrivendo la storia delle due famiglie.Il ...