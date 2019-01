Aosta | si scontrano in volo un aereo da turismo e un elicottero

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Une undasi sono scontrati inmentre stavano sorvolando il ghiacciaio del Rutor, in Valle d’. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale ad hoc. Non si hanno, per il momento, notizie certe di eventuali feriti o vittime.L'articolo, siinundae unproviene da Il Fatto Quotidiano.