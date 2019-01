Anthem e il PvP | ci sono margini per il suo inserimento nel gioco?

optimaitalia

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Ormai ci siamo, la data prefissata per l'esordio della Demo VIP diè arrivato. A partire dalle 18.00 (ora italiana) tutti i giocatori che hanno preordinato il nuovo titolo sviluppato da Bioware potranno catapultarsi alla scoperta delle sue feature, proseguendo nella propria esplorazione fino alle 3.00 (sempre in riferimento al fuso nostrano) del 28 gennaio. Da non dimenticare ovviamente che si tratta pur sempre di una versione di prova, con Bioware che ha già sottolineato la questione negli scorsi giorni.Notizia che è stata confermata ormai già da tempo è l'assenza indi una qualsivoglia modalità PvP. La scelta dello studio di sviluppo è stata ben chiara, sebbene non si tratti di un qualcosa di definitivo e inciso nella pietra. Le parole del Lead Producer Mike Gamble, riportate da Gamerant, lasciano infatti qualche spiraglio in vista del futuro, dal momento che i ...