channelcity

: #Qualys amplia la squadra italiana @qualys @emilioturani #cybersecurity #cloudsecurity #marcoatzeni… - channelcity : #Qualys amplia la squadra italiana @qualys @emilioturani #cybersecurity #cloudsecurity #marcoatzeni… - Grandangolo_PR : Qualys amplia il team italiano dando il benvenuto a Marco Atzeni e Riccardo Dal Lago @qualys - Grandangolo_PR : Marco Atzeni, Sales Manager e Riccardo Dal Lago, Technical Account Manager, sono i nuovi membri del team italiano d… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Dopo la laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Pavia, Atzeni ha infatti sviluppato il percorso professionale nel settore della sicurezza IT, ricoprendo ruoli di rilievo come Sales Area ...