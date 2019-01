Olbia | violento scontro tra due traghetti Il momento dell’impatto a bordo | “Ci piglia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 gennaio 2019) È stata una forte folata di vento a provocare l’urto tra la nave della compagnia Grimaldi che questa mattina usciva dal porto die una nave della Tirrenia ancora ormeggiata in previsione della partenza per Genova, prevista per stasera alle 21.30. La Grimaldi aveva mollato gli ormeggi e aveva il rimorchiatore, obbligatorio in caso di vento, ma a causa dell’improvvisa folata ha urtato la Tirrenia ferma in banchina. Non avendo subito gravi danni, la nave diretta a Livorno è partita regolarmente e, al suo arrivo, sarà ulteriormente ispezionata dalla capitaneria livornese. L’urto ha invece danneggiato l’aletta di plancia della Tirrenia, e la pressione ha spaccato il vetro di plancia. Nel video, ildell’impatto.Video Facebook/@ABonjixL'articolotra due. Ildell’impatto a: “Ci, ci!” ...