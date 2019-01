Milan | Piatek | voglio giocare Champions

Milan - Gazidis : "Piatek investimento a lungo termine nel rispetto del FFP" : La presentazione di Piatek è stata l'occasione per un punto della situazione da parte dell'ad Ivan Gazidis : "Sono felice di presentare il nostro nuovo giocatore. Questo è un altro investimento a ...

Presentazione Piatek - il polacco : “Milan un sogno” : Presentazione Piatek, ecco il nuovo 9 rossonero- In casa Milan è il Piatek Day. Il giorno dell’insediamento ufficiale del bomber polacco, vice capocannoniere del campionato, nella casa rossonera. Dopo settimane di trattative, tira e molla e indiscrezioni Leonardo è riuscito a consegnare a Gattuso un attaccante che, almeno sulla carta, sembra più motivato di quell’Higuain […] L'articolo Presentazione Piatek, il polacco: ...

Milan - Gazidis e Leonardo entusiasti di Piatek : “è esattamente il tipo di calciatore che volevamo” : I due dirigenti rossoneri hanno presentato insieme a Leonardo il nuovo acquisto del Milan, arrivato a titolo definitivo dal Genoa “Questo è un altro investimento a lungo termine del Milan, un giocatore di grande talento. Il nostro piano è molto chiaro: costruire una squadra di calcio a lungo termine. Sono felice di presentare Piatek, è un grande giorno per noi, questo è un altro investimento che rispetta il fair play ...

Milan - Piatek si presenta : le prime parole da rossonero ed i retroscena di Leonardo : Il Milan presenta l’attaccante Piatek, sostituto di Higuain che si è appena trasferito al Chelsea. Il primo a prendere la parola è stato l’ad Ivan Gazidis: “Vogliamo ricostruire una grande squadra, nel lungo periodo. Non guardiamo solo a giocatori giovani, ma dobbiamo tenere conto dei paletti della Uefa. Krzyzstof rappresenta il giocatore perfetto per noi. Sono felice di presentare oggi il nostro nuovo acquisto, Piatek. ...

Milan - è il giorno della presentazione di Piatek : “sono nato pronto - porterò la squadra in Champions League” : Primo giorno da giocatore del Milan per l’attaccante polacco, presentato dal club rossonero alla stampa prima dell’allenamento pomeridiano Ieri sera l’ufficialità, oggi la presentazione ufficiale. Krzyzstof Piatek è un nuovo giocatore del Milan, l’attaccante polacco si è presentato all’ora di pranzo davanti ai media, per esprimere le prime sensazioni da calciatore rossonero. Secondo acquisto in questo mercato ...

Il flop Higuain e la scommessa Piatek : Milan alla “prova del 9” : Krzysztof Piatek è pronto a prendersi il Milan, il calciatore in arrivo dal Genoa dovrà confermare quanto di buono fatto al Genoa nella prima metà di stagione Il Milan si trova attualmente al quarto posto in classifica, in linea con gli obiettivi stagionali fissati dal club, ma in casa rossonera c’è comunque un po’ di amaro in bocca. La querelle Higuain ha monopolizzato l’ultimo mese “Milanista”, provocando un ...

Milan - presentazione Piatek oggi in diretta tv su MilanTV : maglia numero 19 per lui : Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Krzysztof Piatek. Il centravanti classe ’95 è stato acquistato dai rossoneri per la cifra di 35 milioni di euro. La società verserà al Genoa l’importo in un’unica soluzione e senza alcuna contropartita tecnica. Al giocatore andranno 2 milioni di euro a stagione fino al 2023. Per lui, dunque, un contratto quinquennale con il “Diavolo”. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 gennaio, ha svolto le visite mediche ...

