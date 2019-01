Zona Euro | fiducia consumatori in aumento ma meno delle attese

Crescita - Fmi taglia la stima del Pil 2019 a +0 - 6%. Rivista al ribasso tutta l’EuroZona. Italia inserita fra “maggiori rischi globali” : Il Fondo monetario internazionale taglia allo 0,6%, dall’1% di ottobre, la previsione di Crescita per l’Italia nel 2019, mantenendola allo 0,9% per l’anno successivo. Una revisione della stima al ribasso identica a quella indicata nel bollettino economico di Banca d’Italia, 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Il taglio del Fmi è contenuto nell’aggiornamento del World Economic ...

EuroZona - in calo il rapporto debito/PIL nel 3° trimestre : Per i paesi dell 'Aerea Euro , il rapporto debito/PIL in chiusura del terzo trimestre 2018 si attesterebbe all'86,1% , rispetto all'86,3% registrato durante il trimestre precedente. E' quanto emerge ...

Eurogruppo : sotto la lente raccomandazione su politica economica per la Zona euro : Il progetto di raccomandazione sarà approvato dal Consiglio "Economia e finanza" domani e sarà adottato formalmente dal Consiglio previa via libera al Consiglio europeo di marzo.

Eurolega Milano - finale amaro a Vitoria : l'Ax Armani esce dalla Zona playoff : Torino - Tre sconfitte in un colpo solo: a Vitoria, sul campo che ospiterà le Final Four di Eurolega , Milano perde partita e differenza canestri contro i baschi, e inoltre esce - per la prima volta - ...

EuroZona - si contrae il surplus delle partite correnti di novembre : La bilancia delle partite correnti dell'Eurozona a novembre chiude con un surplus di 20,3 miliardi di euro , in calo rispetto all'avanzo di 26,8 miliardi di ottobre, rivisto da un iniziale 23 miliardi,...

EuroZona - in calo la produzione nel settore costruzioni : Segnali di rallentamento per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro . Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita a novembre dello 0,1% dopo il -1,6% registrato ...

Zona Euro - l'inflazione rallenta il passo a dicembre : l'inflazione dell'EuroZona si allontana dal target del 2% fissato dalla BCE . Secondo l'Ufficio statistico Europeo, EuroSTAT,, a dicembre 2018 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,6% su base ...

Sale tasso occupazione in EuroZona - cala solo in Italia : L'occupazione nell'Ocse e' aumentata di 0,1 punti percentuali al 68,4% nel terzo trimestre, quando nei 36 Paesi industrializzati 570 milioni di persone avevano un lavoro. E' proseguita la crescita dell'occupazione nell'area euro, dove il tasso e' salito di 0,2 punti al 67,4%. Hanno segnato un aumento di mezzo punto o piu' il Belgio (al 64,9% dal 63,9%), la Lettonia (72,6% dal 71,8%), l'Olanda (77,5% dal 76,9%), la Repubblica Slovacca (67,8% da ...

Europa : spettacolare nevicata con fiocchi grossi in Romania - Zona Baia Mare : Gelo e neve si sono letteralmente impossessati dell'Europa dell'est nel corso delle ultime settimane, tanto che dai Balcani sino alla Russia la copertura nevosa risulta estesa e anche piuttosto...

Draghi : EuroZona ha ancora bisogno di misure accomodanti : L'economia ha davanti a sé un periodo di rallentamento prolungato ma non piomberà in recessione come molti analisti temono dopo i dati deludenti pubblicati in Germania, Italia e Francia, soprattutto ...

EuroZona - Draghi : "Sviluppi dell'economia più deboli del previsto" : "Gli sviluppi recenti dell' economia sono stati più deboli del previsto e le incertezze, in particolare connesse a fattori globali, restano prominenti" ammette infatti Draghi, come riportato da "...

Per Draghi il rallentamento dell'EuroZona non sarà una recessione : Milano . 'L'Eurozona non sta andando verso la recessione, sta sperimentando un rallentamento della crescita che durerà più di quanto atteso': è il messaggio che il presidente della Bce, Mario Draghi, ...

EuroZona - Juncker : politiche d'austerità a volte avventate : Bruxelles, 15 gen., askanews, - Le politica di austerità dell'Eurozona sono state a volte 'avventate'. Lo ha riconosciuto oggi a Strasburgo il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, ...

Economia Zona Euro - Berlino rallenta ancora. Draghi all'Europarlamento : Il crollo della produzione industriale registrato in tutti i Paesi principali d'europa, Italia compresa, ripropone concretamente il rischio recessione. Il presidente della Bce ricorda: 'Le sfide ...