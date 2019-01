Selfie senza precedenti grazie al Samsung Galaxy S10 Plus | spunta una nuova immagine

optimaitalia

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Non poteva certo mancare oggi 23 gennaio il nostro appuntamento con le indiscrezioni del giorno dedicate alS10. Già, in questo frangente il focus si sposta sul modello che tra i tre di questa famiglia potrà contare sul comparto hardware più importante, almeno stando alla foto che possiamo individuare ad inizio articolo. In particolare, il device ci appare spento questa volta, ma allo stesso tempo offre una serie di spunti davvero interessanti sui quali è impossibile non soffermarsi.C'è un dettaglio che, a distanza di 24 ore dalle ultime indiscrezioni sui prezzi dei modelli in procinto di essere presentati ufficialmente, ha attirato la mia attenzione. Assumendo come veritiera la foto in questione, infatti, è importante evidenziare il possibile lancio di unS10con una doppia fotocamera anteriore. Così fosse, la prospettiva sarebbe quella di ...