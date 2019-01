Sci di fondo – Mondiali U23 | Anna Comarella chiude ottava la 10 km TL | la vittoria va

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +176 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : nella 10 km maschile nono posto per Davide Graz - nella 5 km femminile 19ª Rebecca Bergagnin : Si sono disputate oggi le gare dei 5 km a tecnica libera femminili e dei 10 km a tecnica libera maschili ai Mondiali juniores di sci di fondo in corso di svolgimento a Lahti, Finlandia. Entrambe le competizioni si sono svolte con partenza a intervalli. La gara maschile, che ha visto 102 atleti al via, è stata vinta dal francese Jules Chappaz in 22’34″9 davanti al leader della prima parte del percorso, il russo Alexander Terentev, che ...

Sci di fondo – Mondiali juniores di Lahti : Bergagnin 19ª nella 5 km TL - la vittoria alla svedese Karlsson : L’atleta azzurra chiude al diciannovesimo posto la 5 km a tecnica libera femminile dei Mondiali juniores di Lahti Ancora Svezia sul gradino più alto del podio nella 5 km femminile in tecnica libera dei Mondiali juniores di Lahti (Fin). Frida Karlsson ha concluso il percorso con il tempo di 12’50″56, con il quale ha preceduto la norvegese Helene Marie Fossesholm di 11″1 e la finlandese Anita Korva di 19″8. ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : i convocati dell’Italia. Squadra rimaneggiata - Pellegrino e De Fabiani assenti per preparare i Mondiali : Sei azzurri parteciperanno il prossimo fine settimana alle gare di Ulricehamn della Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella località svedese si svolgeranno sabato 26 gennaio una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica libera, mentre domenica 27 ci saranno le staffette. Gli atleti convocati sono Mirco Bertolina, Stefano Gardener, Claudio Muller e Giandomenico Salvadori in campo maschile, mentre al femminile si saranno Caterina ...

Sci di fondo - sei i convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Ulricehamm : assenti Pellegrino e De Fabiani : Pellegrino e De Fabiani a riposo per la trasferta di Cdm a Ulricehamn, sei convocati fra uomini e donne Saranno sei gli italiani che parteciperanno sabato 26 e domenica 27 gennaio al doppio appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista svedese di Ulricehamn, dove si disputeranno una 10 km a tecnica libera femminile, una 15 km a tecnica libera maschile e le staffette. Il direttore tecnico Marco Selle ha preferito dare un turno di riposo a ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Lahti 2019 : nelle sprint si fermano ai quarti i cinque italiani qualificati : Piazzamenti di rincalzo per gli azzurri ai Mondiali juniores di sci di fondo di Lahti, in Finlandia: nelle sprint in tecnica classica in programma oggi fuori ai quarti di finale i cinque italiani che avevano superato le qualificazioni, ovvero Giacomo Gabrielli e Simone Daprà tra gli uomini, e Francesca Franchi, Cristina Pittin ed Anna Comarella tra le donne. Nella gara maschile trionfo del norvegese Erik Valnes, che chiude in 3’21″14 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : il lato sorprendente di Federico Pellegrino - l’ascesa prepotente di Caterina Ganz : Un altro weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo è passato, ma questa volta ha portato un vento che soffia a metà tra le novità e le sorprese in casa Italia: il volto nuovo è quello di Caterina Ganz, quello multiforme è di Federico Pellegrino. 23 anni compiuti da poco, di Moena, Ganz ha colto, con l’undicesimo posto della 10 km a tecnica classica di Otepää, il proprio miglior risultato in Coppa del Mondo a livello individuale. Buoni ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : L’Italia dello sci di fondo dopo il fine settimana di gare di Otepää, in Estonia, abbastanza incolore, vuole ripartire meglio ad Ulricehamn, in Svezia, dove nel prossimo week end sono in programma delle gare distance in tecnica libera con partenze ad intervalli e le staffette. Si inizia sabato 26 con la 15 km in tecnica libera maschile con partenze ad intervalli alle ore 12.00 per poi vedere impegnate le donne sui 10 km alle ore 14.15, ...

