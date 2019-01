Più che di Serena Williams si parla molto della bambola Qai Qai

Memoria - Segre : “C’è chi è stato ucciso perché ha fatto la scelta : non ha ascoltato chi gridava Più forte ma ha pensato” : “Da trent’anni vado nelle scuole, nelle parrocchie, alle commemorazioni dove perché sento il dovere di portare la mia testimonianza, perché sono stata fortunata ad essere tornata dal campo di concentramento”. Così la senatrice a vita Liliana Segre a margine della cerimonia di posa della pietra d’inciampo dedicata a Luigi Vacchini in Piazza Beccaria a Milano. “Queste persone che non sono tornate sono di vario tipo ...

Siamo una generazione che merita di Più : Esiste in Italia una generazione alla finestra, sospesa tra la definitiva consacrazione e l'ansia di non farcela, che osserva e subisce le mutazioni sociali in un tempo tanto veloce quanto beffardo. La generazione dei trentenni. Sì quella.Quella dei cervelli in fuga, del precariato, dei sogni appesi (come intona un celebre cantautore contemporaneo). La stessa generazione che negli ultimi dieci anni, magari, si è piegata in due sui ...

L’arrivo di Athos in Che Dio ci Aiuti 5 oscurato dall’assenza di Guido - ma Azzurra è il personaggio Più amato : Athos in Che Dio ci Aiuti 5 arriverà nella prossima puntata e, a giudicare dai primi commenti a caldo, i fan della fiction non sono per nulla soddisfatti. Gli ascolti continuano a premiare la serie italiana che nel terzo appuntamento ha registrato 5.575.000 spettatori pari al 21.4% di share (per il primo episodio), e 4.848.000 spettatori pari al 22.64% (nel secondo episodio). Come già annunciato, la new entry interpretata da Raniero Monaco Di ...

Aurora Ramazzotti : «Le mamme - che ci hanno dato le cose Più importanti» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Sono creasciute insieme Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, affiatate come sorelle, e oggi che mamma e figlia sono diventate grandi continuano ad essere molto complici e a raccontare il loro rapporto (anche) via social. L’ultima, ...

Pioltello - Toninelli : “La Più grande opera che faremo in questi anni è la manutenzione delle infrastrutture esistenti” : “La più grande opera necessaria in Italia? La manutenzione“. Lo dice il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, giunto a Pioltello, in provincia di Milano, per commemorare il disastro ferroviario dell’anno scorso. “Altro che grandi opere di miliardi che danno lavoro a due, tre imprese e qualche mazzetta a qualche politico per i permessi. La manutenzione delle infrastrutture è la più grande opera per mettere i 3 milioni ...

Gite scolastiche : pochi professori disponibili - sempre Più alunni rimangono a casa : Il sondaggio di Skuola.net su 12mila studenti. Mete alternative per chi parte, Barcellona tra le più gettonate tra le città europee. Prima causa: la rinuncia degli insegnanti, troppi rischi e responsabilità fuori dalle scuole

Piazza Affari - i 5 titoli che hanno guadagnato di Più da inizio anno : I venti di guerra commerciale non hanno certamente favorito gli acquisti e, in prospettiva, un rallentamento dell'economia globale, non è una notizia positiva per un comparto, come quello dell'auto, ...

E anche le automobili volanti non sono Più fantascienza : La prima automobile volante potrebbe già aver compiuto con successo il suo viaggio inaugurale. Il prototipo ideato dalla Boeing Co. ha la seria possibilità di diventare il principale mezzo di trasporto urbano. Certo, non prima di almeno una ventina d'anni (e anche questa previsione proposta da Bloomberg ci pare quantomeno azzardata), ma oggi si ha l'impressione che il futuro abbia bussato alla porta e che le stressanti attese nel traffico ...

Irvine contro Vettel : "Sopravvalutato"/ "Hamilton ha Più talento - ma il migliore di sempre è Schumacher" : Irvine contro Vettel: "Sopravvalutato". Parole al miele per Hamilton: "Ha più talento". Ma non è lui il migliore: "Schumacher il numero uno"

A Foggia la mafia non solo esiste - ma è anche la Più cruenta : Alle due e mezzo di questa notte, un ordigno ha devastato l’ingresso di “Esteticamente”, un’onesta attività commerciale alla periferia di Foggia. Era già successo a ottobre allo stesso negozio, che poi in dignitoso silenzio si è rimesso su. La rabbia sfogata sui social della titolare ci colpisce, così se ne parla nei notiziari nazionali televisivi e online. Ma il fenomeno esiste da anni, e anche nelle ultime settimane fra Foggia e San Severo ...

Ciclismo : ruote e tubolari - Shimano e Continental le marche Più usate nel World Tour : All'inizio della nuova stagione del Ciclismo professionistico è ormai definito anche il quadro delle varie partnership tecniche delle squadre World Tour. Per i telai il 2019 vede il ritorno del marchio Eddy Merckx nella massima categoria del Ciclismo, stavolta al fianco della francese AG2R. Altre novità sono il passaggio di Giant con la CCC di Greg Van Avermaet, mentre la Sunweb di Tom Dumoulin pedala ora sulle biciclette Cervelo. Quest'ultima ...

Il reddito di cittadinanza andrà a 240mila famiglie straniere - 77mila in Più di quanto stimato. I Rom : "Anche noi ne abbiamo diritto" : La platea delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza sarà di 1.248.000 nuclei e tra questi 241.000 dovrebbero essere di soli stranieri. Lo si legge nella Relazione tecnica del Decreto sul reddito di cittadinanza e Quota 100. Per i 241.000 nuclei composti di soli stranieri (il 19,3% del totale) è prevista una spesa di 1.486 milioni di euro su un totale di 7.493 milioni (il 19,8%) per "l'anno base". L'ultima stima ...

Per Emiliano Sala non ci sono Più speranze. La polizia sospende le ricerche dell'aereo : La polizia di Guernsey ha comunicato di aver cessato le ricerche dell'aereo scomparso lo scorso 22 gennaio sulla Manica e con a bordo il neo giocatore del Cardiff Emiliano Sala. "Nonostante gli sforzi delle risorse di ricerca aerea delle Isole del Canale, del Regno Unito e della Francia, che hanno coperto un'area di circa 1.700 miglia quadrate (ndr. Cioè oltre 4.000 chilometri quadrati) [...] e dopo aver esaminato immagini satellitari e ...