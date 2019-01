Giovanni Simeone | parla la cholita Giulia Coppini | Io e lui una cosa

gazzetta

: LADY SIMEONE, Spero Giovanni resti a Firenze - firenzeviola_it : LADY SIMEONE, Spero Giovanni resti a Firenze - PiazzettaSport : RT @FootballScoreIT: Simeone, parla Giulia 'Sì, chiamatemi Cholita...' - angelnolimits : Simeone, parla Giulia 'Sì, chiamatemi Cholita...' -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ha studiato anche per prepararsi al mondo dello spettacolo? "Di tutto, di più e non solo. Nel 2013 come Miss in gambissima Toscana sono arrivata a Miss Italia. Subito dopo la moda: modella per ...