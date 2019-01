Confindustria | Bonometti | ' non accetta ricatti da governo | serve crescita'

liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Milano, 23 gen. (AdnKronos) - "Lanon". Non usa giri di parole, Marco, presidente diLombardia, in un'intervista al Corriere della Sera, per rispondere a distanza alin particolare al sottosegretario M5S Stefano Buffagni che in un'intervi