Brizzi, gip archivia inchiesta molestie

Il gip di Roma hato l'della procura di Roma nei confronti del regista Fausto, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia dipresentata da tre ragazze. L'zione era stata chiesta dalla procura secondo cui "il fatto non sussiste". Nel provvedimento dizione è stata considerata "vaga e generica" la denuncia di una 30enne alla quale era stato affidato il ruolo di comparsa in un film del regista, e tardive le querele delle altre due parti offese.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)