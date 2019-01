Brexit | con il no deal a rischio mercato dell’auto e occupazione Ecco i numeri

Brexit : Confapi Padova - un colpo da 429 mln per l'export del Veneto (3) : (AdnKronos) - "Per esperienza diretta con i mercati d’oltremanica, posso assicurare che la Gran Bretagna non è pronta per affrontare il ritorno delle dogane. In ogni caso, il ripristino dei dazi avrebbe un impatto deciso sui flussi delle merci, appesantiti dai controlli doganali e dal pagamento dell

Brexit : Confapi Padova - un colpo da 429 mln per l'export del Veneto : Padova, 23 gen. (AdnKronos) - "Brexit, una faccenda che riguarda tutti noi. Dopo che il Parlamento di Londra ha bocciato l’accordo tra il governo britannico e la UE si attende un nuovo voto per il 29 gennaio. Quel che è certo è che una Brexit senza accordo (no deal) sarebbe catastrofica non solo per

Cresce chance 'no-deal' e Brexit slitta per scongiurare disastro : Un'ipotesi, quella del no-deal, che rischio di mettere in ginocchio l'economia d'oltremanica. È sempre più di questa idea, il partito laburista dell'opposizione, propenso a sostenere una proposta di ...

Davos - Mike Pompeo : "Con M5s in Italia - Brexit e Trump segnali di rottura positivi" : Per Mike Pompeo nel mondo soffiano venti di novità, bisogna però capire se annunciano schiarite o tempeste. Il segretario di Stato Usa lo ha detto durante un collegamento video al Forum economico mondiale di Davos: "È un momento interessante quello che stiamo vivendo", ha continuato, citando poi "alcuni esempi di nuove direzioni prese dalle persone: Brexit, l'elezione di Macron in Francia, l'ascesa del Movimento 5 stelle in ...

Brexit - il Labour chiede ai Comuni di votare su un secondo referendum : Il Labour sfida Theresa May nella partita per il piano B sulla Brexit. Tra gli emendamenti presentati ai Comuni la richiesta di votare sull'opzione di un secondo referendum. La mozione è stata presentata direttamente dal leader del partito, Jeremy Corbyn, che inizialmente si era detto contrario a questa eventualità.Le proposte del Labour, se approvati consentirebbero ai Comuni di votare - seppure in forma non vincolante - su varie ...

Jeremy Corbyn spinge per un possibile secondo referendum sulla Brexit : Senza un accordo, il 29 marzo la quinta economia più grande al mondo inizierà a regolare i propri scambi commerciali secondo le regole base del WTO, abbandonando da un giorno all'altro, gli accordi ...

Brexit : ora anche Corbyn non esclude secondo referendum : Un'ipotesi che sarebbe economicamente dannosa per l'economia britannica. Corbyn è stato finora poco chiaro in merito al suo sostegno per un secondo referendum. Ma ieri è arrivata la svolta. Per la ...

Irlanda boccia accordo con Gran Bretagna - il “Backstop” rischia di far saltare la Brexit : Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di un accordo bilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue che ...

Brexit - il Piano B è come il Piano A - senza il backstop. Theresa May punta a nuovi negoziati con l'Ue : Il Piano B di Theresa May per la Brexit è in tutto e per tutto uguale al Piano A, senza il backstop. La premier britannica punta a nuovi negoziati con l'Europa senza stravolgere il progetto iniziale. Nessuna concessione alle opposizioni, nessun passaggio a una Brexit soft, ma la riproposizione del suo Piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop - la clausola di emergenza per mantenere aperto il confine ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Ryanair sconta incognita Brexit - secondo profit warning in tre mesi. Ceo O' Leary non ne esclude altri : Per la seconda volta in tre mesi la compagnia aerea irlandese a basso costo Ryanair ha lanciato un profit warning. Motivo, le incertezze per la Brexit e i prezzi dei biglietti più bassi delle attese.

Brexit - una pizzeria fa sconto del 25% a chi vuole secondo referendum : Una pizzeria di Stoke Newington ha deciso di offrire il 25% di sconto a chiunque possa dimostrare di essere realmente intenzionato ad un secondo referendum sulla BrexitCome fare? Semplice, l'Apollo Pizza ha le idee chiare. Sarà necessario presentarsi in pizzeria muniti di una lettera, una mail o semplicemente un messaggio su Facebook rivolto al proprio membro del Parlamento locale. La pizzeria è situata a Hackney e Stoke Newington e come membro ...