Bonus dipendenti pubblici 2019 | perequazione in busta paga | ecco la cifra

Prada dà un Bonus di Natale di 1500 euro ai dipendenti : Arriva giusto a Natale per i 4000 dipendenti del Gruppo Prada un premio welfare una tantum di 1500 euro da spendere in acquisti di beni o servizi per le necessità personali o delle loro famiglie. Il premio welfare sarà assegnato in questo mese di dicembre, oltre al premio aziendale, e potrà essere speso come un bonus per beni o servizi utili anche in beneficio dei familiari, ad esempio per pagare asili nido, assistenza medica, centri estivi e ...