Australian Open 2019 | Serena Williams eliminata quarti | la semifinale sarà Pliskova-Osaka

Australian Open – Comabatte ma si arrende - sonoro ko ai quarti per Serena Williams : Naomi Osaka vince e convince contro Svitolina : Serena Williams cede sotto i colpi di Karolina Pliskova e Naomi Osaka prevale nettamente su Elina Svitolina: completato il quadro delle semifinali degli Australian Open Saranno Karolina Pliskova e Naomi Osaka a scontrarsi sui campi del Melbourne Park in occasione di una delle due semifinali del circuito femminile degli Australian Open 2019. Tra la notte e l’alba italiana sono andati in scena i quarti di finale che hanno visto ...

LIVE Raonic-Pouille - Australian Open 2019 in DIRETTA : in palio una semifinale inattesa : Buon mattino, e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale della parte alta del tabellone maschile che mette di fronte Milos Raonic e Lucas Pouille. Il canadese e il francese tornano ad affrontarsi a Melbourne a tre anni di distanza dal confronto del 2016, ma se allora in palio c’era un primo turno, questa volta c’è l’accesso in semifinale. Sebbene entrambi i giocatori non siano nuovi all’esperienza di un quarto ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Osaka-Kvitova la seconda semifinale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Tsitsipas e Nadal in semifinale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. La prima semifinale è Kvitova-Collins! : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open 2019 oggi (23 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : oggi saranno completati i quarti di finale degli Australian Open: verranno infatti delineate le semifinali delle parti alte dei tabelloni di singolare. I match si giocheranno tutti sulla Rod Laver Arena: all’1.00 italiana apriranno le danze la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina, mentre non prima delle 3.00 si affronteranno la statunitense Serena Williams e la ceca Karolina Pliskova. A seguire la sfida tra il canadese ...

Tennis - Australian Open - Collins la prima semifinalista - si troverà di fronte Kvitova : Danielle Collins la prima semifinalista degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. La statunitense, numero 35 del ranking mondiale, ha sconfitto per 2-6, 7-5, 6-1, ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic e Serena Williams a caccia delle semifinali - Nishikori e Pliskova per contrastarli : E domani il cerchio si chiude per i quarti di finale del tabellone maschile e femminile di questi Australian Open 2019. La Rod Laver Arena sarà teatro di sfide emozionati che metteranno in palio gli ultimi posti delle semifinali. Spetterà alle donne darà il via alle danze a partire dalle 01.00 italiane. La sfida tra la n.4 del mondo Naomi Osaka e la n.7 Elina Svitolina è di quelle da far tremare i polsi. L’ucraina, in vantaggio nei ...

Australian Open 2019 : Nadal batte Tiafoe in tre set - in semifinale troverà Tsitsipas : Diretta Australian Open 2019: sarà Nadal-Tsitsipas la prima semifinale nello Slam di Melbourne, nel torneo Wta avremo Kvitova-Collins.

Australian Open – Serena Williams da record : il successo contro Simona Halep le regala un grande primato : Serena Williams continua a scrivere il proprio nome nell’albo dei record del tennis: la tennista americana è diventata la tennista più anziana di sempre a battere la n°1 al mondo Serena Williams è considerata, a mani basse, il G.O.A.T del tennis femminile. La tennista americana è un mix di potenza e tecnica che non si era mai visto prima nel circuito femminile e la sua bacheca parla chiaro: 23 Slam raggiunti in carriera, uno in meno della ...

Australian Open – Il ritorno al top dopo la coltellata - Kvitova si commuove : “non credevo di farcela” [VIDEO] : Petra Kvitova raggiunge la semifinale degli Australian Open: la tennista ceca si commuove al ricordo dell’aggressione subita 2 anni fa le è quasi costata la carriera Grazie al successo su Ashleigh Barty, Petra Kvitova ha raggiunto le semifinali degli Australian Open e risulta virtualmente la numero 1 al mondo. Un gran risultato per la tennista ceca che, negli ultimi giorni del 2017, ha subito una violenta aggressione in casa propria, nella ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set concessi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

Australian Open – Zverev in tutta sincerità : “spaccare la racchetta mi ha fatto sentire meglio!” : Alexander Zverev commenta l’episodio che lo ha visto distruggere la propria racchetta durante la sfida contro Raonic: il tedesco non si pente del gesto, anzi spiega di averne tratto beneficio Alexander Zverev ha mancato ancora una volta l’appuntamento con il primo Slam della carriera. Il giovane talento tedesco è stato sconfitto nettamente nei quarti di finale da Milos Raonic, offrendo una prestazione tutt’altro che convincente. Sotto di ...

