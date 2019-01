Adrian | Celentano | «Ho illuso Canale5 che avrei partecipato fisicamente allo spettacolo»

davidemaggio

: Giustamente nella serie su Adriano Celentano scritta da Adriano Celentano, sceneggiata da Adriano Celentano e doppi… - MarioManca : Giustamente nella serie su Adriano Celentano scritta da Adriano Celentano, sceneggiata da Adriano Celentano e doppi… - repubblica : Ascolti: 'Adrian', Celentano a 6 milioni di spettatori, ma il cartoon è battuto da 'La compagnia del cigno' [news a… - Agenzia_Ansa : #Ascolti, quasi 6 mln e 21.9% per la prima parte di #Adrian con il breve blitz di Celentano #ANSA -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019), Natalino Balasso, Giovanni StortiFermo al centro della scena,non ha detto una parola. A riempire il suo lungo silenzio, durato oltre quattro minuti, gli applausi e le urla del pubblico in sala. Tra paradosso e provocazione, il Molleggiato è apparso nella seconda puntata dicon una delle sue ormai celebri pause. Poi, salutando solo con la mano, se n’è andato. Nessuno show, anche stavolta, se non quello surreale offerto dalla sua imperturbabile e silente presenza sul palco del teatro Camploy di Verona.In realtà, la voce diè risuonata super qualche istante, ma con un audio registrato. In una gag trasmessa poco prima del suo ingresso in scena, il cantante si è fatto sentire dalle grate di un confessionale posizionato in studio e si è confidato con Nino Frassica, vestito da frate.“Padre, ho lasciato ...