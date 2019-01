Simoni | maestro del calcio che vorremmo

ilgiornale

(Di martedì 22 gennaio 2019) Inutile sforzarsi nel definire Gigi, manifesto calcistico in vita ed opere nell'arco di questi primi 80 anni che hanno reso qualche gloria, onore e un bel reddito di simpatia. Basta ascoltarlo in un'idea presa a prestito da Claudio Baglioni, ma che ne schizza l'autoritratto. "In fondo lui non pretendeva di cambiare il mondo, ma neanche il mondo è riuscito a cambiare lui".è una tipica figurina Panini per appassionati: non te ne priveresti mai. Anche a costo di averla doppia. Nato a Crevalcore, cittadina del bolognese che ci riporta a qualcosa che abbia nesso con il cuore (sono tre sullo stemma locale):ha sempre saputo mettere il cuore al posto giusto. Testardo, d'accordo, ma con un velo di zucchero (non sdolcinato) che badava al lato umano. Mediamente calmo, sempre affabile, raffinato nella parlata. I capelli presto imbiancati, che ancor oggi non lo rendono vecchio ...