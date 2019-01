Serie A Sampdoria | Giampaolo | «Per l' Europa ci siamo anche noi»

Serie A - Zapata re d'inverno : solo Sampdoria e Roma hanno segnato più gol di lui. FOTO : Non ci sono parole per il bomber dell'Atalanta, 14 gol in campionato dei quali 13 realizzati da dicembre. In rete da 7 gare di fila, Duván ha segnato in meno di due mesi più di 16 squadre del ...

Video/ Fiorentina Sampdoria - 3-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - 20giornata - : Video Fiorentina Sampdoria , risultato finale 3-3, : highlights e gol della partita, valida nella 20giornata del Campionato di Serie A 2018-2019.

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il pareggio è giusto» : FIRENZE - Non si lamenta del risultato finale, Marco Giampaolo . Dopo il 3-3 del Franchi tra Fiorentina e Sampdoria , il tecnico blucerchiato affferma a Sky Sport: "Evidentemente siamo arrivati male alla partita. Abbiamo sbagliato tanto, tecnicamente e nell'attenzione. Alla squadra ho detto che nel primo tempo aveva giocato al 30 per cento delle loro ...

Serie A - Fiorentina-Sampdoria 3-3 : Muriel e Quagliarella incantano : Muriel chiama, Quagliarella risponde. Al Franchi è stata sfida tra bomber con le due doppiette che hanno movimentato Fiorentina-Sampdoria 3-3 . Il colombiano ha bagnato l'esordio in maglia viola ...

Serie A - l'Atalanta a valanga sul Frosinone. Pirotecnico 3-3 tra Fiorentina-Sampdoria : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Parma e il pareggio tra Inter e Sassuolo, la 20esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con la netta vittoria dell'...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nello scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - i risultati di oggi (20 gennaio) : Fiorentina-Sampdoria 3-3 - Frosinone-Atalanta 0-5. Poker di Zupata - doppietta di Quagliarella e Muriel : Prosegue la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si sono giocati tre partite in questa prima parte di domenica. L’Atalanta ha nettamente vinto il lunch match con un perentorio 5-0: la Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto, traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un Poker spettacolare : al ...

Serie A - Fiorentina-Sampdoria 3-3 : doppietta di Quagliarella e Muriel. Pezzella pareggia al 93' : Pomeriggio di spettacolo al Franchi. Al suo ritorno in Serie A Muriel segna una doppietta contro la "sua" Samp, ha giocato a Genova dal 2015 al 2017,. Quagliarella gli rovina la festa segnando una ...

Risultati Serie A – Quagliarella risponde a Muriel - 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria : Spal e Bologna si dividono un punto : Due pareggi nelle due sfide pomeriggio: Quagliarella e Muriel firmano una doppietta a testa nel 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria, Spal e Bologna si divino un punto: i Risultati della 20ª Giornata di Serie A Particolare pomeriggio di calcio domenicale quello della 20ª Giornata di Serie A con soli 2 incontri, ma addirittura 8 gol! Due scontri diretti, per due situazioni di classifica ben distanti. Fiorentina e Sampdoria si dividono un punto ...

Serie A : colpo Sampdoria - pari a Ferrara : 17.00 Solo due gare nel pomeriggio domenicale Pirotecnico 3-3 tra viola (2 Muriel e Pezzella) e Samp (Ramirez e 2 Quagliarella).Palacio e Kurtic:pari a Ferrara. ROMA-TORINO (sabato) 3-2 UDINESE-PARMA (sabato) 1-2 INTER-SASSUOLO (sabato) 0-0 FROSINONE-ATALANTA 0-5 FIORENTINA-Sampdoria 3-3 SPAL-BOLOGNA 1-1 CAGLIARI-EMPOLI ore 18 NAPOLI-LAZIO ore 20.30 GENOA-MILAN lunedì ore 15 JUVENTUS-CHIEVO ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : 'Defrel rimane - parte solo Kownacki' : GENOVA - ' La Coppa Italia è stata utile per riprendere. La sosta per noi e per la Fiorentina è stata meno lunga che per altre squadre. Sono state gare utili per tornare con la testa alla Serie A . Il ...

