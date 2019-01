Serie A | Juventus-Chievo | Allegri e il retroscena sul rigore di CR7

Video/ Juventus-Chievo - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Juventus-Chievo , risultato finale 3-0, : highlights, gol e dichiarazioni della partita valevole per la 20giornata di Serie A 2018-19.

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Emre Can in gol dopo 28 passaggi : record Juventus in Serie A : Non sarà il Tiqui-taca tanto caro a Pep Guardiola il marchio di fabbrica della Juventus stagione 2018/2019, ma di certo il primato centrato dalla squadra di Max Allegri riceverà gli apprezzamenti dell'...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

DIRETTA JUVENTUS CHIEVO / Streaming video e tv : nei precedenti spunta anche una vittoria dei veneti - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS CHIEVO, Streaming video e tv: dopo aver vinto la Supercoppa Italiana i bianconeri sono pronti a riprendere la marcia in Serie A.

Probabili formazioni/ Juventus Chievo : quote - Sorrentino sotto i riflettori dell'Allianz Stadium - Serie A - : Probabili formazioni Juventus Chievo: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per la partita di questa sera all'Allianz Stadium , Serie A, .

Probabili Formazioni Juventus – Chievo - Serie A 21/01/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Chievo, Serie A 21/01/2019Termina a Torino la prima giornata di ritorno con un testacoda tra Juventus e Chievo Verona. Situazioni opposte con i bianconeri favoriti, anche se all’andata a Verona i bianconeri si sono imposti sui veronesi solo nei minuti di recupero.TORINO – Allegri varerà la formazione vista in Supercoppa contro il Milan: probabile riposo per diversi titolari a partire dal ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Serie A - la Juventus ospita il Chievo : ecco dove seguire il match in Tv : Non sarà solo il Milan, impegnato in trasferta contro il Genoa, a scendere in campo domani (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv), ma a distanza di qualche ora anche la Juventus, che ha battuto mercoledì i rossoneri nella finale di Supercoppa Italiana, affronterà la sua gara di campionato. L’impegno che attende […] L'articolo Serie A, la Juventus ospita il Chievo: ecco dove seguire il match in Tv è stato realizzato da ...

Serie C - Juventus U23 fermata dai pali : la Carrarese vince 1-0 al Moccagatta : ALESSANDRIA - Comincia male il 2019 della Juventus U23 di Zironelli : i bianconeri cadono in casa contro la Carrarese di Silvio Baldini . Dopo un primo tempo non troppo emozionante, se si escludono la ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...