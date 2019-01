Novità da WhatsApp | limiterà la condivisione di messaggi

Sticker WhatsApp su immagini - foto e video : tutte le Novità con ultimo aggiornamento beta per iPhone : Gli Sticker WhatsApp si evolvono, in particolare per iPhone. Gli adesivi sui melafonini cominciano ad essere finalmente equiparabili a quelli su sistema operativo Android e questo grazie all'ultimo aggiornamento pensato per dispositivi Apple, anche se per il momento solo nella versione beta 2.19.10.21 ma che a questo punto, non tarderà ad arrivare neanche nell'applicazione definitiva. Gli Sticker WhatsApp ora possono essere applicati su ...

Stop alle catene di Natale su WhatsApp : arriva la Novità più attesa di tutte : Ci sono alcune novità riguardanti WhatsApp di cui veniamo a conoscenza mesi prima rispetto alla loro effettiva implementazione, come potremo notare oggi 16 dicembre in merito all'ultimo aggiornamento per utenti Android di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri con un apposito articolo. Alcuni plus specifici non vengono immediatamente alla luce dopo un rilascio, ragion per cui oggi è necessario analizzare più da vicino una funzione che ...

WhatsApp avvia il rollout delle chiamate di gruppo e prepara altre Novità : La versione 2.18.373 di WhatsApp mostra i progressi compiuti con la condivisione multipla e avvia il rollout delle chiamate di gruppo. L'articolo WhatsApp avvia il rollout delle chiamate di gruppo e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Più facile recuperare su WhatsApp foto cancellate per errore : Novità in uscita : novità interessanti per gli utenti che utilizzano WhatsApp anche come tramite per scambiare foto o file. E’ infatti in arrivo un nuovo aggiornamento che permette di poter recuperare le foto cancellate dal proprio dispositivo e che sono state inviate proprio tramite l'app. Capita insomma di dover dare spazio alla memoria interna del proprio dispositivo, soprattutto quando si accumulano foto e file uno dietro l’altro, ma se non si è effettuato il ...

Stanno per arrivare due Novità sulle videochiamate di gruppo WhatsApp : attesa per gli iPhone : Stanno per essere implementate alcune novità decisamente interessanti a proposito delle videochiamate di gruppo su WhatsApp, almeno stando a specifiche anticipazioni che è possibile raccogliere in Rete oggi 26 novembre. Dopo aver trattato la questione inerente la bufala di WhatsApp Gold, particolarmente diffusa anche qui in Italia durante il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle (qui trovate qualche altra informazione in ...

Monito per chi vuole provare le Novità di WhatsApp in anticipo su iOS : truffe in agguato : Un vero e proprio avvertimento quello che ci arriva in queste ore a proposito di WhatsApp, almeno per quanto riguarda il pubblico in possesso di un iPhone. Dopo la grana degli stickers, che al momento non sembrano soddisfare tutti i requisiti imposti da Apple (qui trovate il nostro approfondimento risalente allo scorso fine settimana), oggi 19 novembre tocca prendere in esame una vera e propria minaccia per tutti coloro che sono sempre ansiosi ...

Simpatica Novità su WhatsApp : è ora possibile trasformare le proprie foto in sticker! Farlo è semplice e veloce : Comunicare è sempre più semplice. Scrivere un messaggio su WhatsApp significa interagire in diretta con chiunque, in qualsiasi punto del mondo esso si trovi. Ma se scrivere piace a molti, inviare emoticon e sticker piace ancora di più. E allora anche la più utilizzata chat si aggiorna introducendo gli adesivi, e in particolare quelli personalizzabili: qualsiasi foto presente sul nostro smartphone potrà diventare uno sticker. Purché si disponga ...