Nevica in Alto Mugello | passi imbiancati e ghiacciati

Maltempo Firenze : Nevica nell’Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala deboli nevicate nelle nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. “Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma – avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà – si ricorda in ogni caso ...

Maltempo Alto Adige : prime Nevicate abbondanti - strade chiuse : In Alto Adige si sta registrando la prima abbondante nevicata invernale: la perturbazione che da giorni sta imperversando in Austria è arrivata anche in Provincia di Bolzano, in particolare nella zona di confine. La quota neve è scesa fino a 600 metri. Isolata la Vallunga in Alta Val Venosta, chiusa in via precauzionale la SP49 da Curon Venosta. La neve a Melago ha raggiunto i 46 cm. Neve anche a Plan in Passiria, 44 cm, e a Predoi in Valle ...

Maltempo - forte vento in Alto Adige : copiose Nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...