M5S | primi no sulle grandi opere Rivolta in Calabria | “Tradimento” 

Legittima difesa - accordo M5S-Lega : via libera alla Camera i primi di febbraio : La commissione Giustizia della Camera inizierà a votare mercoledì prossimo gli 80 emendamenti depositati venerdì 11 sulla Legittima difesa. L'obiettivo è di concludere l'esame in tempo per andare in ...

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5S dello 0 - 7. Ma sono ancora i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...

M5S : giunti primi chiarimenti da assenti : 19.35 "La richiesta di chiarimenti per le assenze sul voto della Legge di Bilancio è stata un'azione necessaria per il rispetto dei lavori della Camera e per il rispetto dei cittadini che rappresentiamo". Così in una nota il M5S. "In queste ore sono già pervenuti i primi chiarimenti da parte di alcuni dei 10 deputati assenti al voto finale. I nostri elettori pretendono serietà e affidabilità dal gruppo e ciò dobbiamo garantire con ogni voto. ...

Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del governo Lega-M5S : Sei mesi di governo M5s-Lega in numeri e dati analizzati in rapporto agli esecutivi precedenti. Il rapporto AGI/Openpolis, aggiornato al 14 dicembre, mentre la discussione della legge di Bilancio è ancora in corso, consegna una fotografia che conferma "l'atipicità" del governo Conte, nato, dopo un'attesa di 90 giorni, dalle nozze "tra due forze avversarie durante la tornata elettorale". Il tema del ...

Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del governo Lega-M5S : Una serie di organismi chiave, come le commissioni permanenti, non potevano infatti formarsi in assenza di una chiara maggioranza politica. In ogni caso i due esecutivi guidati da Renzi e Gentiloni ...

M5S - parlamentari in discoteca per i primi sei mesi di governo : brindisi e balli di gruppo. Le immagini del party : La discoteca The old factory, di Roma è stata teatro della festa dei parlamentari del Movimento 5 stelle per il party “Un anno a 5 Stelle“. Un momento di svago per festeggiare i primi sei mesi di governo. Deputati e senatori si sono dati appuntamento mercoledì sera per una serata a base di disco music anni ’90, balli e trenini. Assente il leader Luigi Di Maio, impegnato nel vertice convocato dal premier Conte L'articolo M5s, ...

Renato Brunetta - la bomba sul governo Lega-M5S : 'Cade entro i primi di dicembre' : Il governo non è mai stato così in bilico. La tensione tra Lega e M5s , senza soluzione di continuità, sale da settimane, ma negli ultimi giorni sembra essere completamente deflagrata: si pensi alle ...