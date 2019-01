I messaggi WhatsApp si possono inoltrare solo a cinque destinatari | provvedimento contro

Novità da WhatsApp : limiterà la condivisione di messaggi : WhatsApp ha reso noto che limiterà la condivisione di messaggi per arginare la diffusione di “fake news“. Lo scorso anno l’app aveva adottato delle limitazioni in India sul numero di utenti ai quali può essere trasmesso un messaggio e la società aveva anche pubblicato annunci per informare sul pericolo rappresentato dalle fake news. Ora WhatsApp ha annunciato che la restrizione è in vigore per tutti gli utenti. “A partire ...

Ricarica da 20 euro da WhatsApp per i suoi 6 anni? messaggio bufala : Avete dubbi sulla veridicità del Messaggio che promette una Ricarica da 20 euro per l'anniversario dei 6 anni di WhatsApp? In effetti, la questione puzza proprio di bufala. Qualora dovesse arrivarvi un annuncio di questo genere, non preoccupatevi di seguire le indicazioni contenute (l'invio del Messaggio a 15 dei vostri contatti, per fare in modo di ricevere in cambio la Ricarica da 20 euro): non fareste altro che aiutare a diffondere una falsa ...

Sintomi dell’ictus nel messaggio virale su WhatsApp : consigli utili o sbagliati per riconoscerlo? : In queste ore sta circolando su WhatsApp un nuovo messaggio contenente i Sintomi dell'ictus o i presunti tali: all'apparenza si tratterebbe di una catena utile, promossa da TG nazionali e addirittura dai medici dell'Ospedale Molinette di Torino ma è davvero così? Cerchiamo di svelare ogni aspetto di quella che non è proprio una bufala ma suggerisce comunque comportamenti non corretti, almeno in casi specifici. Chiariamo subito che la storia ...