Governo | rimane alta la tensione con la Francia

Brexit - polemica sul video del Governo : "Sei straniero? Devi pagare se vuoi rimanere qui" : Nel Regno Unito vivono circa tre milioni e mezzo di cittadini comunitari stranieri (non britannici, insomma), che dopo il 31 dicembre 2020 rischiano di veder cambiare qualcosa nella loro quotidianità oltre Manica. Già, perché il ministero dell"Interno ha pubblicato - facendo una clamorosa gaffe - un video informativo che ha lo scopo di informare queste persone come registrarsi, pagando, per ottenere a tutti gli effetti lo status di residenza a ...