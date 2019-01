Fabrizio Corona svela | ' Sono completamente rifatto'

La Provvedi mi ha tradito con Fedez! Fabrizio Corona a Verissimo : Fabrizio Corona a ruota libera ieri su Canale 5 a "Verissimo". L’ex fotografo dei vip, che ha perso un dente mentre Silvia Toffanin lo intervistava, ha parlato del suo libro "Non mi avete fatto niente" ricco di confessioni e nuovi scoop. Come quello sui tradimenti tra lui e Silvia Provvedi. Silvia Toffanin a “Verissimo” tra i tanti ospiti ha avuto Fabrizio Corona che presenta il suo nuovo libro «Non mi avete fatto niente» oltre a ...

Fabrizio Corona - "la verità sul mio corpo" dopo il dente caduto a Verissimo. "Ogni 2 mesi..." - sconcertante : "La verità sul mio corpo". Fabrizio Corona si confessa al Corriere della Sera pochi giorni dopo il dente caduto in studio a Verissimo, davanti a una impietrita Silvia Toffanin. Leggi anche: "Cos'ho dovuto subito in carcere": Corona, la drammatica confessione su abusi e umiliazioni "Il mio chirurgo p

Fabrizio Corona - gli abusi e le umiliazioni subite in carcere : la drammatica confessione (con censura) : Sebbene non voglia fermarsi, anche per l’inarrestabile ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è ora di tracciare un bilancio, soprattutto sul carcere, l’esperienza che lo ha segnato di più. "Mi hanno buttato in galera sei volte, ma sono ancora qui, non mi hanno fatto niente”, è così che Fabrizio inizia

Uomini e Donne – Chi è Valentina Anna Galli? La sexy corteggiatrice di Luigi Mastroianni che conosce Fabrizio Corona [GALLERY] : Valentina Anna Galli è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella marchigiana ha catturato nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’ le attenzioni del tronista siciliano Valentina Anna Galli ha colpito Luigi Mastroianni durante le ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima lunga esterna con il tronista, non ...

Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo - poi ammette : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez» : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez. Gli aborti naturali di Nina Moric e Belen un dolore immenso. Sono fidanzato? Sto frequentando una persona, è un pò ‘vecchia’, o meglio non ha 21 o 22 anni». Fabrizio Corona torna ospite nella puntata di oggi a Verissimo a due mesi di distanza dalla sua ultima apparizione dove raccontò nel dettaglio i litigi in diretta con Ilary Blasy al Grande Fratello Vip 2018. L’ex fotografo dei vip ...