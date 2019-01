Donna colpita con una pallonata da Cristiano Ronaldo | pubblica la foto

Donna uccisa dal fratello nell'Imperiese : l'ha colpita con un'accetta - : La vittima 71enne e il fratello, suo presunto assassino 62enne, vivevano insieme ad Arma di Taggia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento ...

Benevento - Donna colpita da razzo a Capodanno : arrestato artificiere abusivo - un appuntato : L'artificiere abusivo che con la sua condotta incauta ha quasi ucciso una donna è un appuntato dei carabinieri. Ne è convinto il gip del tribunale di Benevento che l'ha arrestato. Una scheggia di un razzo ha centrato in pieno petto Antonella Tuosto, 36enne di Benevento, mentre festeggiava il Capodanno a Sant'Agata dei Goti, paese della provincia sannitica. Nel bollettino dei feriti post San Silvestro, ancora troppo simile a un resoconto di una ...

Perugia : Donna trovata morta in casa - colpita da molte coltellate : Una donna di 69 anni è stata trovata morta stamani nella sua abitazione a Villa di Magione, sul lago Trasimeno, in provincia di Perugia. Secondo le prime informazioni sul corpo sarebbero state ...

Botti - 216 feriti in Italia : 13 sono gravi. Donna colpita da scheggia di ordigno. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti che in un caso sono stati persino usati per aggredire l'equipaggio di un'ambulanza del...

Botti - Donna colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Benevento - Donna 36enne colpita al petto da un razzo : è gravissima : Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo di Benevento dopo essere stata colpita al petto dalla scheggia di un grosso ordigno esploso all'esterno...

Cesate - 23enne ustionato da petardo Grave Donna colpita da razzo ad Avellino : Nel napoletano, una bomba carta sradica un bancomat e piccoli ordigni sono stati lanciati contro una autoambulanza del 118.

Una Donna è ricoverata in gravi condizioni perché colpita da un razzo al petto : Una donna di 37 anni di Sant'Agata de' Goti è rimasta gravemente ferita dall'esplosione di un razzo. La 37enne era in una tensostruttura dove erano in corso i festeggiamenti del Capodanno; allo scoccare della mezzanotte, qualcuno ha esploso un razzo che l'ha colpito al petto. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale, ha ricevuto le prime cure e poi è stata trasferita al nosocomio Rummo di ...

Francia - Donna muore dopo le proteste dei gilet gialli : colpita da una granata mentre chiudeva la finestra : Le proteste dei gilet gialli causano un'altra vittima in Francia. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da 'elementi' di una granata ...

Lite tra colleghe - Donna in ospedale colpita con barra di cioccolato - : Una dipendente di un'azienda dolciaria di Arona è stata colpita al viso da una collega con una tavoletta da un chilo di cacao. Dopo l'aggressione è stata ricoverata per un trauma cranico