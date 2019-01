Danielle Collins in semifinale agli Australian Open | ecco l’avversaria della

oasport

(Di martedì 22 gennaio 2019) La statunitenseha superato in rimonta con lo score di 2-6 7-5 6-1 la russa Anastasia Pavlyuchenkova nei quarti di finale deglied ora attende nel penultimo atto la vincente del confronto tra la ceca Petra Kvitova e l’a Ashleigh Barty. Lasi giocherà giovedì 24 non prima delle 4.00 italiane sulla Rod Laver Arena.Di seguito il programma del match tra la statunitensee la vincente tra la ceca Petra Kvitova e l’a Ashleigh Barty. L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Eurosport e sarà visibile anche in streaming tramite Eurosport Player. Inoltre non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.Giovedì 24 gennaio, non prima delle 4.00 italianeSemifinali– Rod Laver Arena(USA) – vincente Petra Kvitova (Repubblica Ceca) ...