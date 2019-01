Battisti dal carcere : "Umiliato all'arrivo in Italia - non sono più quello di 40 anni fa" : L'ex terrorista ha parlato con due rappresentanti dei Radicali Italiani che l'hanno incontrato nell'isolamento di Massama. "È in buone condizioni e lo trattano bene. Parla dei figli e si lamenta di come è stato descritto dalla stampa"

Battisti - sfogo dal carcere : "Sono stato umiliato - ora leggo Primo Levi" : Cesare Battisti parla per la prima volta dal carcere di massima sicurezza a Oristano. L'ex terrorista dei Pac ha rilasciato una serie di dichiarazioni riprese dall'agenzia AdnKronos."Non sono piu' la persona che ero 40 anni fa e non mi riconoscono in come mi raccontano", esordisce il detenuto estradato dal Brasile all'inizio di gennaio. Proprio rispetto al periodo trascorso in Sud America, Battisti precisa: "Non ero latitante, avevo documenti in ...

A Verissimo un Fabrizio Corona a 360 gradi parla di sé e di altri personaggi che hanno vissuto nella sua vita «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez. Gli aborti naturali di Nina Moric e Belen un dolore immenso. Sono fidanzato? Sto frequentando una persona, è un po' 'vecchia', o meglio non ha 21 o 22 anni». Inoltre a Verissimo, Fabrizio Corona presenta il suo libro: "Non mi avete fatto niente", dove ha parlato ...

Battisti - come una vittoria dello Stato sia stata trasformata dallo Stato nella sua umiliazione : "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo". Così il ministro della Giustizia Bonafede ha intitolato il video, da lui diffuso, dedicato alla cattura di Cesare Battisti. Un video in cui Battisti viene ripreso in tutte le fasi del trasferimento, compreso l'atto dell'identificazione per mezzo della rilevazione delle impronte digitali, e in diverse pose per foto "ricordo" con gli agenti della polizia penitenziaria. Stessa ...

VIDEO - Dalle Br a Battisti - Unicusano racconta gli anni di piombo : Un incontro che si è svolto in un momento di cronaca particolare visto che " abbiamo avuto la coincidenza quasi assurda dell' arresto di Battisti ha aggiunto invece Pagnini- e quindi l'interesse dei ...

Cesare Battisti - l'ultimo terrificante sospetto : chi gli ha dato soldi dall'Italia : Il cerchio attorno ai fiancheggiatori di Cesare Battisti si stringe con il passare delle ore. La polizia italiana ha individuato una lista di dieci nomi, elementi fondamentali per la fuga del terrorista dei Pac cominciata il 16 novembre scorso a bordo di un furgoncino verde bottiglia che lo ha porta

Perché il video pubblicato dal ministro Bonafede su Battisti viola la legge - la dignità e i valori umani : Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone interviene su Fanpage.it: "È gravissimo che un ministro dica che Cesare Battisti debba 'marcire in galera', quando secondo il nostro ordinamento le pene devono avere lo scopo di far reintegrare il detenuto in società. Siamo al declino della società giuridica di un Paese".Continua a leggere

Battisti estradizione firmata dal governo Gentiloni - lo afferma Cirinnà (PD) meriti al PD : Battisti, Cirinnà rivendica l’azione del Pd, e da i meriti al governo di Gentiloni «L’arresto e l’estradizione di Cesare Battisti segnano una vittoria della legalità e della giustizia: dopo anni, un altro frutto avvelenato degli anni di piombo è caduto, e i crimini efferati per cui Battisti è stato condannato otterranno giustizia». Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà della commissione Giustizia. La soddisfazione per ...

Cesare Battisti dal carcere : 'Ormai è tutto finito - ora sono cambiato - sono malato' : Le visite mediche prima della detenzione in carcere, poi, come da prassi un colloquio con un educatore. sono queste le prime formalità a cui si è sottoposto l'ex terrorista latitante, Cesare Battisti, nella mattinata di oggi, martedì 15 gennaio 2019, all’arrivo presso il carcere di Massama (provincia di Oristano). Dopo l'arresto in Bolivia e il trasferimento in Sardegna, Battisti è apparso spaesato e stanco, così come testimoniano alcuni agenti ...

