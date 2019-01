Auguro ai razzisti di non restare così per sempre | il tema della bimba è una

“Auguro a tutti i razzisti di non esserlo per sempre” - il tema della bimba che commuove : "Non bisogna avere disprezzo nei confronti di un compagno solo perché è diverso, bisogna sforzarsi di accettarlo per come è" ha scritto la piccola alunna di una scuola elementare bolognese la cui mamma ha deciso di condividere online il tema in classe: "Mi ha commosso e voglio che diventi virale perché abbiamo bisogno di messaggi positivi"Continua a leggere